Economista de Ceres advierte sobre nuevo proyecto para 18 de Julio y pide rehacer los estudios de movilidad

El economista e investigador de Ceres, Martín Alsina, puso reparos a la alternativa de un sistema BRT (Bus Rapid Transit, un sistema de ómnibus rápidos con carriles exclusivos) por superficie en 18 de Julio y sostuvo que, tras descartarse el túnel, “hay que revisar todo de vuelta”. Las declaraciones las realizó a Subrayado tras un conversatorio sobre movilidad urbana, en el que estuvo a cargo.

Alsina afirmó que el BRT por superficie “complejizaría mucho los cruces y no generaría un impacto urbano positivo”, algo que, dijo, puede verse en experiencias internacionales. También señaló que aún falta información clave para tomar una decisión y remarcó que “nunca se hizo una estimación de costos comparada, completa”, ni un análisis de costos operativos y de reposición.

El economista comparó los distintos sistemas y explicó que un ómnibus debe renovarse cada 10 o 12 años, con baterías que duran entre 5 y 7, mientras que un tren-tram puede tener una vida útil de hasta 40 años. “Estudiemos de verdad las estimaciones completas de costos a 30 o 40 años. Veamos cuál es la mejor solución para la ciudad, ese paso nos lo salteamos”, afirmó.

Además, planteó que en las zonas más céntricas se deberían utilizar unidades de mayor capacidad, como el tren-tram, para evitar complicaciones en los cruces, y combinarlo con ómnibus en otros tramos. “Tiene que ser una decisión integral, con muchos números sobre la mesa que hoy el gobierno no tiene porque no se estudió”, sostuvo.

Alsina también advirtió que el BRT presenta más casos de fracaso que de éxito a nivel internacional y señaló que unas 403 ciudades han optado por sistemas de tren-tram. Por último, consideró que el “mejor legado” del actual gobierno sería dejar pronto un proyecto completo de movilidad para que el próximo lo ejecute, y advirtió que hoy “estamos muy lejos” de poder licitar en el corto plazo y comenzar las obras en 2027 como quiere el presidente Yamandú Orsi.

El nuevo proyecto

El planteo prevé un corredor exclusivo por 18 de Julio, con ómnibus rápidos que circularán por el centro de la avenida y paradas en el medio, manteniendo la ciclovía y una cantidad similar de paradas respecto al proyecto del túnel. La iniciativa implica además cambios en la circulación de varias calles y el traslado de otras líneas de transporte, con algunos tramos donde los autos irán en un solo sentido.

El sistema incluye dos troncales desde Plaza Independencia: una por 8 de Octubre y Camino Maldonado hasta Zonamérica y otra por avenida Italia hasta El Pinar. Sobre los tiempos de viaje, se espera que pueda hacerse Independencia-Tres Cruces en diez minutos.

En Tres Cruces no habrá trasbordo y las líneas continuarán por esos corredores. Según el presidente Yamandú Orsi, esta opción no es mejor que la anterior, sino distinta, y requerirá estudios técnicos y consultas antes de su definición.

La decisión final quedará en manos de una agencia integrada por el gobierno y las intendencias. Orsi remarcó que la obra deberá comenzar en 2027 y sostuvo que la nueva propuesta, aunque sin las ventajas del túnel, puede resolver el sistema con otros beneficios como menores costos y tiempos de ejecución. También afirmó que no habrá consulta a la ciudadanía y que el proyecto cuenta con financiamiento y generará unos 2.500 puestos de trabajo.