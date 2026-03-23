Gobierno convoca a inversores y pequeños ahorristas desde USD200 para financiar nueva planta de energía solar

El presidente Yamandú Orsi y la ministra de Industria Fernanda Cardona convocaron este lunes a inversores y pequeños ahorristas de Uruguay para financiar la construcción de una planta de energía sola r en Baygorria, en la represa que está sobre el río Negro (entre los departamentos de Durazno y Río Negro).

Cardona dijo que la inversión mínima de cada persona será de 200 dólares y no habrá techo en cuando al máximo.

La emisión de UTE de títulos de deuda será por un monto equivalente a unos 180 millones de dólares, pero en moneda nacional.

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Una serie de ON será a 19 años de plazo, en Unidades Indexadas (UI), o sea que se ajustará por la tasa de inflación, y la otra serie será a 25 años y en Unidades Previsionales (UP), que ajustará según la evolución del promedio salarial (Índice Medio de Salarios).

La inversión individual, para financiar esta nueva planta, se hará con obligaciones negociables emitidas por entidades financieras, entre ellas el Banco República.

"Básicamente es una obra que se va a hacer en Baygorria, de energía fotovoltaica, que tiene como particularidad, más allá de los 30 mega que va a generar, que es importante, que va a ser a partir de la captación del ahorro individual. Esto es con obligaciones negociables, la UTE lanza esta propuesta que se va a concretar a la brevedad", dijo Orsi.

El gobierno, a través de UTE, pagará intereses anuales con una tasa fija (que no se especificó). La ministra Cardona estimó que en cinco años se podrá devolver el capital inicial.

"Tomamos la decisión, y UTE lo va a resolver esta semana en su directorio de lanzar una convocatoria con obligaciones negociables a los bancos, a los efectos de que todos los ahorristas, los pequeños ahorristas, todas las personas de Uruguay que quieran participar de este proyecto, puedan financiar esta inversión de UTE que va a ser una planta solar de 30 megas en Baygorria", detalló Cardona.

"Es un ganar ganar para la ciudadanía y la empresa pública", resumió.

La ministra dijo que la decisión se enmarca en un proyecto para "avanzar en energía solar". "Tenemos que retomar rápidamente ese camino", agregó en conferencia de prensa tras la reunión del presidente Orsi con los ministros del gabinete productivo.

Esta medida, dijo Cardona, busca "dinamizar el interior del país", y por eso se eligió Baygorria, en la represa sobre el río Negro, en Durazno.