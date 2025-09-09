RECIBÍ EL NEWSLETTER
piedras del chileno

Encuentran una granada de mano entre las rocas en la costa de Maldonado

El hallazgo fue en Piedras del Chileno, en el ingreso a la rambla de Maldonado. Un hombre que la vio llamó a la Policía.

Foto: Armada Nacional.

Una granada de mano fue encontrada en la tarde de este lunes entre las rocas en Piedras del Chileno, en Maldonado. Un hombre la vio y llamó a la Policía para avisar. Desde el 911 derivaron la información hacia la Prefectura que tiene jurisdicción en ese lugar.

A la hora 17:40 efectivos de la Armada Nacional llegaron al lugar y se entrevistaron con el denunciante. La fiscal Jessica Pereira fue enterada del caso y dispuso que intervenga el Servicio de Material y Armamento del Ejército.

A las 19:00, efectivos del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 4, ubicado cerca, tomaron conocimiento de lo ocurrido y retiraron el explosivo. Ahora será analizado y eventualmente se informará sobre su procedencia.

Fotos cedidas a Subrayado.
Detectaron venta de juguetes y juegos de mesa truchos en barrio Reus; Interpol incautó casi 3.000 productos

En la parte superior de la granada se lee: EOT M9 A1-CEV Lote CEV 028B-03.

granada-en-punta-del-este-piedras-del-chileno-fotoarmada
