Una granada de mano fue encontrada en la tarde de este lunes entre las rocas en Piedras del Chileno, en Maldonado. Un hombre la vio y llamó a la Policía para avisar. Desde el 911 derivaron la información hacia la Prefectura que tiene jurisdicción en ese lugar.
Encuentran una granada de mano entre las rocas en la costa de Maldonado
El hallazgo fue en Piedras del Chileno, en el ingreso a la rambla de Maldonado. Un hombre que la vio llamó a la Policía.
A la hora 17:40 efectivos de la Armada Nacional llegaron al lugar y se entrevistaron con el denunciante. La fiscal Jessica Pereira fue enterada del caso y dispuso que intervenga el Servicio de Material y Armamento del Ejército.
A las 19:00, efectivos del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 4, ubicado cerca, tomaron conocimiento de lo ocurrido y retiraron el explosivo. Ahora será analizado y eventualmente se informará sobre su procedencia.
Seguí leyendo
Detectaron venta de juguetes y juegos de mesa truchos en barrio Reus; Interpol incautó casi 3.000 productos
En la parte superior de la granada se lee: EOT M9 A1-CEV Lote CEV 028B-03.
Temas de la nota
Lo más visto
Policiales
"Pensamos que era un robo, pero no, un allanamiento": familia denuncia que Policía entró a su casa por error
PASADAS LAS 14 HORAS
Video: robo piraña a joyería de Carrasco: seis delincuentes en tres motos atracaron el local
CONVOCATORIA AL SENADO
Javier García planteó "convocatoria urgente" a Defensa por ingreso de marines de EEUU sin venia
INFORMACIÓN DEL BPS
Devolución Fonasa: a partir del lunes se puede consultar si tiene dinero para cobrar y cuánto
ENTRE 5 y17 AÑOS DE EDAD
Dejá tu comentario