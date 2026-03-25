Así quedaría 18 de Julio con el nuevo proyecto de transporte: corredor central con única línea y viaje en 10 minutos

Las autoridades avanzan en un rediseño de 18 de Julio que prioriza el transporte público con un corredor exclusivo para ómnibus en el centro de la avenida, desde Plaza Independencia hasta el Obelisco. Se prevén seis paradas por sentido, tipo andén elevadas y con refugios, ubicadas en islas entre los carriles, y una coordinación de semáforos para mejorar la circulación.

El tiempo estimado de viaje entre Plaza Independencia y Tres Cruces es de 10 minutos, con unidades con capacidad para 200 pasajeros.

A los lados del corredor central se mantendrán carriles para autos en circulación, mientras que en los bordes habrá ciclovías segregadas. La lógica del diseño apunta a ordenar los modos de transporte: ómnibus en el centro con prioridad, autos en los laterales, bicicletas en carriles protegidos y peatones con veredas amplias.

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El planteo implica además cambios en la red: se concentrará una única línea rápida por el centro de 18 de Julio, mientras que el resto de las líneas serán derivadas a calles paralelas. Esto requerirá ajustes en sentidos de circulación en distintas calles de Montevideo. En algunos tramos de 18 de Julio, los autos podrían circular en un solo sentido, aunque falta definir esos detalles.

El proyecto descarta la construcción de un túnel y no elimina la circulación de autos. “Incluso mantiene la ciclovía”, señaló el presidente Yamandú Orsi este martes. En Tres Cruces no habrá trasbordo: las líneas continuarán por dos corredores troncales que saldrán desde Plaza Independencia, uno por 8 de Octubre y Camino Maldonado hasta Zonamérica, y otro por avenida Italia hasta El Pinar, según el mandatario.

Aún resta definir la obra en Tres Cruces clave y la ubicación de un intercambiador que será subterráneo. Este miércoles habrá una reunión entre autoridades para avanzar en esos puntos.

Nota: las imágenes publicadas este miércoles están sujetas a ajustes, conforme avance el trabajo de las autoridades y los equipos técnicos.