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SINIESTRO DE TRÁNSITO CON FUGA

Madre de joven atropellado en Maldonado pide colaboración para dar con los responsables; continúa grave con 3 lesiones en el cráneo

El siniestro de tránsito con fuga ocurrió en las calles Independencia y Wilson Ferreira Aldunate. El joven está internado en el sanatorio Cantegril.

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Un joven que fue atropellado en la ciudad de Maldonado se encuentra en estado grave. El siniestro de tránsito fue con fuga, ya que los responsables no se quedaron en la escena para atenderlo.

Diana Sugo, la madre del joven que está internado en el sanatorio Cantegril, dijo a Subrayado que el conductor y su acompañante se dieron a la fuga y que su hijo continúa en estado grave, por lo que solicita a la población el aporte de datos para dar con el paradero de los individuos.

Su hijo fue atropellado por una moto en las calles Independencia y Wilson Ferreira Aldunate. "Si bien dentro de la gravedad está estable, ahora por ejemplo tiene un sangrado frontal que no saben las consecuencias, las secuelas que pueda dejar. Está totalmente entubado, sedado", comentó.

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Y agregó: "Tiene 3 lesiones graves en el cráneo, la más grave es la frontal. Yo lo único que le pido a la población es que traten de dar información y si alguien vio o puede aportar datos para dar con las personas responsables".

Un vecino dijo que vive en ese barrio hace 50 años y que ha solicitado a la intendencia la colocación de un lomo de burro para evitar este tipo de siniestros.

"Veo que está el muchacho tendido ahí, sangraba bastante, él se quería levantar, pero la doctora le decía que no", contó.

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