“Si gobernara el Partido Nacional el aumento sería el doble”, escribió el MPP en redes sociales tras el aumento de 7% que dispuso el gobierno de Yamandú Orsi en el precio de los combustibles por el incremento del pecio internacional del petróleo como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.
El MPP tras suba de los combustibles: "Si gobernara el Partido Nacional el aumento sería el doble"
El MPP defendió en redes sociales el ajuste de 7% en el precio de los combustibles dispuesto por el gobierno y apuntó al Partido Nacional.
“En Argentina los combustibles subieron entre 20% y 25%. En Paraguay, el diésel hasta 28% en dos semanas. En Chile, 32% la gasolina y más de 60% el diésel. En Perú, hasta 40%”, dice el MPP en su posteo.
Y agrega: “Con el Frente Amplio solo un 7%, además se implementan medidas de apoyo al sector productivo y se decidió que esto no tenga impacto en el precio del boleto”.
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Tras esto, finaliza: “Si gobernara el Partido Nacional el aumento sería el doble”.
El aumento del precio de los combustibles rige desde el miércoles de la semana entrante, 1 de abril.
El precio de la Nafta Súper será de $ 82,27 (aumentó $ 5,39), y el del gasoil 50S pasará a $ 50,63 (una suba de $ 3,31).
El posteo del MPP
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