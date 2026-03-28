El MPP tras suba de los combustibles: "Si gobernara el Partido Nacional el aumento sería el doble"

“En Argentina los combustibles subieron entre 20% y 25%. En Paraguay, el diésel hasta 28% en dos semanas. En Chile, 32% la gasolina y más de 60% el diésel. En Perú, hasta 40%”, dice el MPP en su posteo.

Y agrega: “Con el Frente Amplio solo un 7%, además se implementan medidas de apoyo al sector productivo y se decidió que esto no tenga impacto en el precio del boleto”.

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Tras esto, finaliza: “Si gobernara el Partido Nacional el aumento sería el doble”.

El aumento del precio de los combustibles rige desde el miércoles de la semana entrante, 1 de abril.

El precio de la Nafta Súper será de $ 82,27 (aumentó $ 5,39), y el del gasoil 50S pasará a $ 50,63 (una suba de $ 3,31).

El posteo del MPP