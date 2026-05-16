RECIBÍ EL NEWSLETTER
COMUNICADO DEL ESPACIO 609

Femicidio de concejala en Los Cerrillos: "Este trágico hecho nos golpea fuertemente", afirma el MPP

Florencia Rodríguez militaba en el Movimiento de Participación Popular, sector al que representaba en el concejo municipal. "Florencia vive en cada espacio de militancia, solidaridad y compromiso colectivo que ayudó a construir", reflexiona el Espacio 609.

mpp-gente-banderas-foco-uy

El Movimiento de Participación Popular (MPP) de Canelones expresó este sábado su "profundo dolor" por la muerte de la concejala de Los Cerrillos, Florencia Rodríguez, asesinada a tiros por su expareja, un policía de 26 años que trabajaba en el GRT de Montevideo.

Florencia militaba en el MPP, sector que representaba en el concejo municipal. Era docente y una vecina comprometida con su comunidad, afirma el Espacio 609.

"Este trágico hecho nos golpea fuertemente", asegura el MPP. "Abrazamos a su familia, amistades, compañeras y compañeros en este momento de inmenso dolor", expresa en un comunicado difundido en redes sociales.

una tragedia que enluta a toda la comunidad: alcaldesa de los cerrillos lamento asesinato de concejala
Seguí leyendo

"Una tragedia que enluta a toda la comunidad": alcaldesa de Los Cerrillos lamentó asesinato de concejala

"Florencia vive en cada espacio de militancia, solidaridad y compromiso colectivo que ayudó a construir", concluye el MPP de Canelones.

Embed
Temas de la nota

Lo más visto

Homicidio, femicidio y suicidio en Los Cerrillos: un policía mató a su ex, a la actual pareja de ella y se quitó la vida
CANELONES

Homicidio, femicidio y suicidio en Los Cerrillos: un policía mató a su ex, a la actual pareja de ella y se quitó la vida
DEAD PRESIDENTS

Especialista no descarta que puedan darse más filtraciones por parte de responsables de últimos ataques
CONVENCIÓN Y SORIANO

Olga, la vendedora de tortas fritas de 71 años, tras conocerse su historia: "Sentí el cariño, el apoyo, un impulso"
PEDIDO DE COLABORACIÓN

Tiene 71 años, vende tortas fritas, pasteles y empanadas, y necesita colaboración para comprarse un carro por el frío
FISCALÍA

Fiscal que investigaba los casos Marset y Cardama asume otra fiscalía

Te puede interesar

Una escena de extrema violencia con muchos impactos en los cuerpos con 28 casquillos detonados, dijo la fiscal video
HOMICIDIO, FEMICIDIO Y SUICIDIO

Una escena de "extrema violencia" con "muchos impactos en los cuerpos" con 28 casquillos detonados, dijo la fiscal
Una tragedia que enluta a toda la comunidad: alcaldesa de Los Cerrillos lamentó asesinato de concejala video
FEMICIDIO DE FLORENCIA RODRÍGUEZ

"Una tragedia que enluta a toda la comunidad": alcaldesa de Los Cerrillos lamentó asesinato de concejala
Femicidio de concejala en Los Cerrillos: Este trágico hecho nos golpea fuertemente, afirma el MPP
COMUNICADO DEL ESPACIO 609

Femicidio de concejala en Los Cerrillos: "Este trágico hecho nos golpea fuertemente", afirma el MPP

Dejá tu comentario