Femicidio de concejala en Los Cerrillos: "Este trágico hecho nos golpea fuertemente", afirma el MPP

El Movimiento de Participación Popular (MPP) de Canelones expresó este sábado su "profundo dolor" por la muerte de la concejala de Los Cerrillos, Florencia Rodríguez, asesinada a tiros por su expareja, un policía de 26 años que trabajaba en el GRT de Montevideo.

Florencia militaba en el MPP, sector que representaba en el concejo municipal. Era docente y una vecina comprometida con su comunidad, afirma el Espacio 609.

"Este trágico hecho nos golpea fuertemente", asegura el MPP. "Abrazamos a su familia, amistades, compañeras y compañeros en este momento de inmenso dolor", expresa en un comunicado difundido en redes sociales.

"Florencia vive en cada espacio de militancia, solidaridad y compromiso colectivo que ayudó a construir", concluye el MPP de Canelones. Embed

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