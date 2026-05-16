El Movimiento de Participación Popular (MPP) de Canelones expresó este sábado su "profundo dolor" por la muerte de la concejala de Los Cerrillos, Florencia Rodríguez, asesinada a tiros por su expareja, un policía de 26 años que trabajaba en el GRT de Montevideo.
Femicidio de concejala en Los Cerrillos: "Este trágico hecho nos golpea fuertemente", afirma el MPP
Florencia Rodríguez militaba en el Movimiento de Participación Popular, sector al que representaba en el concejo municipal. "Florencia vive en cada espacio de militancia, solidaridad y compromiso colectivo que ayudó a construir", reflexiona el Espacio 609.
Florencia militaba en el MPP, sector que representaba en el concejo municipal. Era docente y una vecina comprometida con su comunidad, afirma el Espacio 609.
"Este trágico hecho nos golpea fuertemente", asegura el MPP. "Abrazamos a su familia, amistades, compañeras y compañeros en este momento de inmenso dolor", expresa en un comunicado difundido en redes sociales.
"Una tragedia que enluta a toda la comunidad": alcaldesa de Los Cerrillos lamentó asesinato de concejala
"Florencia vive en cada espacio de militancia, solidaridad y compromiso colectivo que ayudó a construir", concluye el MPP de Canelones.
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