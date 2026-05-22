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Álvaro Danza y directorio de ASSE presentaron denuncia en Fiscalía contra la administración anterior

La denuncia penal fue presentada este mediodía ante la Fiscal de Corte Mónica Ferrero por el presidente de ASSE Álvaro Danza y demás jerarcas del directorio.

Álvaro Danza, presidente de ASSE, tras presentar la denuncia en Fiscalía. Foto: FocoUy

Álvaro Danza, presidente de ASSE, tras presentar la denuncia en Fiscalía. Foto: FocoUy

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Álvaro Danza presentó este mediodía ante la Fiscal de Corte Mónica Ferrero una denuncia penal por presuntas irregularidades y posibles ilícitos cometidos por las autoridades de ASSE en el período pasado (2020-2025).

Danza se reunió con Ferrero acompañado de otros jerarcas del directorio actual de ASSE, según supo Subrayado con fuentes oficiales.

La denuncia surge tras los informes de auditorías e investigaciones administrativas internas sobre gastos realizados por la administración que presidió Leonardo Cipriani.

Foto: Carlos Negro en X. Archivo.
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En paralelo, en el Parlamento se debate la conformación de comisiones investigadoras. Oficialismo y oposición no se ponen de acuerdo en el período a investigar, si es solo la anterior administración (2020-2025), o si se incluye el período de gobierno 2015-2020 e incluso el actual, desde 2025 en adelante.

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