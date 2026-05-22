Mataron de varios disparos a un hombre y prendieron fuego su vivienda; lo hallaron con las manos en la nuca

La vivienda incendiada donde hallaron el cuerpo del hombre asesinado. Asentamiento Nuevo Comienzo. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un hombre de 29 años fue asesinado en la noche del jueves en el asentamiento Nuevo Comienzo, cerca de Santa Catalina, Montevideo.

Los bomberos fueron alertados sobre las 21 horas de un incendio en una vivienda de la calle Mozambique.

Cuando lograron extinguir el fuego, que dejó pérdidas totales, encontraron el cuerpo del hombre adentro. Estaba tendido en el suelo, boca abajo y con las dos manos en la nuca.

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La Policía encontró varios impactos de bala en un portón de chapa de ingreso, tres casquillos de bala a dos metros del cuerpo y dos proyectiles incrustados en un cerco de madera de la casa.

A su vez, algunos vecinos dijeron que escucharon varios disparos hacia la vivienda que luego fue incendiada con la víctima adentro.

El hombre asesinado fue reconocido por familiares, sin embargo, aún restan las pericias para identificarlo de forma oficial. Según los allegados, es un hombre de 29 años sin antecedentes penales.

El barrio es pequeño, de calles de tierra y viviendas muy precarias con pocos metros de distancia entre sí. Los disparos hacia la casa fueron escuchados por los vecinos.

En el lugar trabajaron policías del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, así como Policía Científica que incautó los casquillos y relevó indicios para la investigación.

Foto: la chapa con impactos de bala. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.