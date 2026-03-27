Gobierno resolvió subir 7% los combustibles desde el 1º de abril: el precio de la nafta será $82,27 y el del gasoil $50,63

El gobierno anunció ajuste del 7% para los combustibles , que quedará efectivo desde el 1º de abril. La metodología pasa de bimensual a mensual por el contexto internacional, argumentó la ministra de Industria Fernanda Cardona . Desde el 1º de abril, el precio de la Nafta Súper será de $82,27 (aumento de $5,39), y el del gasoil 50S de $50,63 (aumento de $3,31).

"Si nosotros tuviéramos hoy que trasladar el precio de paridad de importación, como tantas veces nos preguntan, a los precios de venta al público, la nafta debería ser un 35% en su ajuste, el gasoil un 60% y el gas 33%", habló sobre el contexto en el que se toma la medida en Uruguay. Y agregó que si se contemplan los "otros eslabones", debería ser de "13% para la nafta y 44% para gasoil, lo que representaría que la nafta aumentara 10,15 pesos y el gasoil 10,60 pesos".

"El precio del petróleo pasó de 70 dólares en febrero, a más de 100 en marzo. Un aumento superior al 30% y un aumento mensual que es el más importante desde 1990. Los precios de los combustibles han ido variando a nivel de la región y los países vecinos, en Argentina entre 20% y 25%, en Paraguay entre 18% y 28%, en Perú hasta un 40%, en Chile 30% de nafta", detalló.

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"Este equipo ha resuelto implementar una estrategia de mitigación a esta realidad, con las particularidades que tienen nuestro país y por lo tanto, ustedes saben que el gobierno cuenta con una metodología que hemos trabajado desde el año pasado, que establecía una fijación de precios bimensual y una franja con un techo y un piso del 7%. Lo que hemos resuelto es mantenernos en esa metodología, fijar el ajuste dentro de esa metodología", sostuvo Cardona.

"Nos podemos mantener en el guarismo del 7% fijándolo de manera mensual", dijo, para "acompasar la realidad que tenemos en la región y el mundo, porque queremos evitar perjuicios a nuestro país".

"Las medidas tienen que ver con un análisis del contexto mundial que estamos teniendo y la realidad nacional que seguimos que seguir monitoreando hora a hora", dijo la ministra Cardona.

"El 28 de febrero marcó un hito histórico en lo que es la dinámica de mercado de petróleo internacional, es un antes y un después en la oferta y la demanda y los precios, tanto del petróleo, a partir de la guerra con Estados Unidos e Israel con Irán", añadió.

La jerarca brindó conferencia de prensa junto con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, que explicó que el aumento es para nafta, gasoil y supergás.

"No tenemos un evento de este tipo en materia de precios desde los años 90, ni de interrupción del mercado petrolero desde la década del 70. Estamos ante un evento de características que no tienen nada que ver incluso con lo que ocurrió en 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania", aseguró Oddone."De no disponer de una regla de este tipo, los aumentos que hoy tendríamos tanto de la nafta como del gasoil serían extraordinariamente más altos", remarcó. "Esta es una discusión importante" para la estabilidad de precios, añadió el ministro.

"En nuestra región, en Chile, Argentina, Paraguay, Perú, los aumentos han sido extraordinarios entre otras cosas porque no cuentan con un mecanismo como el que Uruguay tiene", dijo.

En ese sentido, Cardona explicó que Uruguay quedará más barato que Argentina y Brasil en gasoil, por lo que se pide un monitoreo a la Ursea sobre la demanda, para asegurar que habrá reservas de combustibles para el uso productivo y de salud.

"Es un aumento significativamente menor del que hubiera tenido lugar si hubiéramos aplicado un régimen de PPI puro. Eso tiene que ver con la regla y con un conjunto de instrumentos que el país tiene desarrollados. Entre ellos la posibilidad de tener una refinería que nos permite gestionar estas cosas", destacó el ministro Oddone.

Las medidas son pensadas a corto plazo, mientras "terminamos de entender las dinámicas" del contexto internacional, explicó.

El gobierno estima que el costos que se asume es "del orden de unos 30 millones de dólares" pero Oddone aclaró que es "una estimación grosera".

Las medidas se mantendrán durante el tiempo que el escenario internacional esté en "escenario de excepcionalidad".

El stock actual de Ancap permite margen hasta julio o agosto.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

El gobierno también definió medidas de mitigación orientada a las áreas productivas, en principio por seis meses, "fuertemente expuestas a modificaciones de precios del gasoil y que están atravesando una situación compleja por el déficit hídrico", añadió Oddone.

Las medidas son "facilitar el acceso al financiamiento al sector productivo", incluyen con la ANDE la "creación de un instrumento de crédito blando, a través de las instituciones de microfinanzas, dirigido a los sectores de actividad de cereales, oleaginosos, legumbres, arroz y cultivos de invierno de lechería, por un monto máximo de USD 30.000 y un plazo máximo de 6 meses, para subsidiar hasta el 50% de la tasa de interés de los créditos, con un tope de 350 puntos básicos".

También la "extensión de los beneficios del SIGA Agro a los sectores definidos en todo el territorio, estableciendo una comisión del 0,6%, significativamente inferior a la comisión general, que se ubica entre 2% y 3%" o "la exoneración del costo de la comisión para los beneficiarios SIGA que tomen crédito con BROU" o "la financiación de los cultivos de verano suele cancelarse el 30 de junio con el producido de la cosecha. Dada la situación extraordinaria, se prevé que se realicen de manera parcial en esa fecha y el saldo se abone con el producido 8 de la zafra 2027. En este marco, el plazo del préstamo se extenderá en 12 meses".

Además, la "extensión a 12 meses de devolución del IVA al Gasoil a contribuyentes de IMEBA". Las medidas completas están en el documento al pie de página.

El ministro Oddone agregó que "por ahora" el aumento no se trasladará al precio del boleto urbano.

Además, dijo que se resolvió "apuntalar las condiciones financieras de Ancap".

"Está haciendo una gestión muy compleja de las variables, está teniendo que comprar, está teniendo que encontrar que esas compras sean al menor precio posible, pero que cumplan con estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en este escenario de enorme incertidumbre", destacó sobre la estatal.

El documento:

Ajuste del precio de los combustibles (03-27)

La conferencia completa: