Vecinos de Parque Roosevelt realizan movilización en rechazo de instalación de carpa de espectáculos

La productora a cargo de la carpa de conciertos y espectáculos, que fue retirada del Velódromo Municipal de Montevideo, luego de dos años de funcionamiento tras las quejas de los vecinos de Parque Batlle por ruidos molestos, será reubicada en el Parque Roosevelt.

Pero, la noticia de la instalación de la carpa ya despertó reacciones entre vecinos de la zona, que convocan una movilización para este viernes. Señalan los ruidos molestos y seguridad, como por la posible afectación de la flora.

La integrante de la comisión de vecinos de Parque Roosevelt, Lilian Bertrand, dijo a Subrayado que se enteraron el sábado a último momento y que ya está concretado un primer espectáculo para el 19 de junio.

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"No fuimos informados de nada, al comunidad, el barrio, lo que van a instalar acá es una carpa, por lo que sabemos, sin control de nada, ni de ruidos molestos, ni de impacto ambiental; los vecinos ya vivimos todo el proceso de Landia", comentó.

Y agregó: "Fue espantoso, una experiencia espantosa, se llenaba de chiquilines que consumían y quedaban a veces tirados, salías a trabajar y te los encontrabas tirados en la calle. Los vidrios de muchas casas (...) parecía que iban a estallar y ya sabemos el impacto brutal que tiene en este medio al aire libre".

Los vecinos se refirieron además, a la tala de árboles en la zona y a las personas que según comentaron llegan para delinquir. Se comunicaron con personal de la intendencia quienes indicaron que se sacarían unos 20 árboles y se van a plantar 50.

"Los que vivimos acá hace más de 40 años, vinimos acá por la paz, la tranquilidad", dijo Teresa Lamas, otra de las vecinas.

Según se informó desde la Intendencia de Canelones, el espacio tendrá una propuesta amplia e integral con espectáculos, pero también propuestas para niños y actividades deportivas.

El director de Desarrollo Municipal de la Intendencia de Montevideo, Claudio Visillac, explicó a Subrayado que el próximo sábado los vecinos del Velódromo participarán de una reunión para planificar y formar parte de las decisiones sobre las actividades que se realicen en ese lugar de ahora en adelante.

"Cuando tenemos una carpa que ocupa todo el sector campo central del Velódromo genera que se invalide la posibilidad de otro tipo de actividades", afirmó Visillac tras la decisión de la intendencia de resolver su traslado, luego del intercambio con los vecinos, que desde el comienzo de esta administración plantearon a las nuevas autoridades su preocupación por los eventos después de la medianoche y las condiciones en las que quedaba ese espacio público.

"El Velódromo está cambiando la cara y acompañamos esa nueva etapa con actividades con mayor pluralidad y con una agenda renovada", indicó. Visillac indicó que podrán realizarse espectáculos en el Velódromo, como el Carnaval. Instó a cuidar al Velódromo, porque el producido por su alquiler financia políticas sociales en otros barrios de Montevideo.