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Segunda reunión

Carlos Negro convoca por segunda vez en el día al comando policial por incidentes con hinchas de Peñarol

La primera reunión finalizó antes del mediodía. A primera hora de la tarde, el ministro volvió a convocar a los jerarcas. De momento, prefirieron no calificar lo hecho por la Policía.

Reunión después del mediodía del viernes para analizar operativo.

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El ministro del Interior, Carlos Negro, volvió a convocar a una reunión al comando policial y a autoridades de Seguridad en el Deporte y a la Guardia Republicana, en la tarde de este viernes. Los mismos integrantes habían participado de un encuentro de evaluación en la mañana.

La primera reunión finalizó antes del mediodía. Allí, analizaron lo realizado en la noche de este jueves en el estadio Campeón del Siglo, donde hubo hinchas de Peñarol y efectivos heridos.

Foto: Carlos Negro en X. Archivo.
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Interior asegura que Peñarol sabía que primero salía la hinchada de Corinthians: se evaluó que evacuación podía ser rápida

Según reconstruyó Subrayado en base a fuentes de Interior, durante la primera reunión se señaló que hubo dos encuentros previos al partido del jueves en los que se le comunicó a Peñarol que la hinchada de Corinthians iba a salir primero del estadio.

El criterio utilizado por las autoridades fue que los hinchas brasileños eran pocos —unos 500— y que podían ser evacuados rápidamente antes de permitir la salida de la parcialidad aurinegra.

Por esa razón, la Policía demoró la salida de los hinchas de Peñarol.

Otras fuentes en conocimiento de los hechos dijeron que Peñarol realizó un único anuncio por alto parlantes para informar la decisión. Según señalaron, existen fallas en los equipos de audio y eso no permitió que el mensaje se escuchara en todas las tribunas.

Sobre el operativo, las autoridades de Interior prefirieron no calificar, de momento, el operativo, a la espera de informes de todas las unidades participantes. En tanto, mantiene el reporte de cuatro policías lesionados, que fueron dados de alta en el lugar, y dos caballos con cortes superficiales.

Además, las autoridades señalaron que no tienen reporte de hinchas heridos porque no existieron denuncias.

Lo que motivó el disturbio

RECONSTRUYE INTERIOR

Foto: Carlos Negro en X. Archivo.

Los incidentes comenzaron afuera de la tribuna Damiani, casi Cataldi, cuando la parcialidad aurinegra debía esperar a que los hinchas de Corinthians fueran evacuados. Algunos rompieron el tejido y comenzaron a salir, por lo que efectivos de la Guardia Republicana los enfrentaron.

Allí se generaron disturbios con balas de goma —hubo al menos 30 detonaciones— y un camión hidrante. Luego se lanzaron gases lacrimógenos. Dos concentraciones de gas cayeron sobre la Tribuna Cataldi, donde aún había hinchas, y otra dentro de la cancha.

El Ministerio del Interior explicó en un comunicado que, tras finalizar el partido, “se originó un desorden generalizado entre parciales de Peñarol en la Tribuna Cataldi”, donde se provocaron daños en un candado de un portón no habilitado y se arrojaron objetos contra policías.

También indicó que en la Tribuna Damiani hubo daños en el tejido perimetral y enfrentamientos con funcionarios policiales “dado a que no lograron retirarse por la puerta”.

Cuando los hinchas aurinegros finalmente salieron de sus tribunas, parte de la parcialidad brasileña todavía permanecía fuera de los ómnibus sobre ruta 102, aunque no se registraron enfrentamientos entre hinchadas.

Durante los disturbios, varios hinchas de Peñarol fueron asistidos en la zona mixta y en ambulancias ubicadas fuera de la Tribuna Henderson.

El partido se jugó desde las 21:30 horas y correspondió a la Copa Libertadores, cuyo organizador es Conmebol y exige a las autoridades nacionales y deportivas importantes requerimientos de seguridad.

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