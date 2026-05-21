El padre de un alumno del Liceo N° 2 de Paysandú agredió a una docente y a una madre, por lo que realizaron una jornada de reflexión para charlar con los estudiantes sobre el tema de la violencia.
Padre agredió a docente y a madre con niño en brazos; el liceo realizó jornada de reflexión
El incidente ocurrió en el Liceo 2 de Paysandú. Los padres fueron citados para una reunión, pero la asistencia fue muy baja. El centro cuenta con 670 estudiantes y solo participaron 6 padres y 4 alumnos.
Una de las profesoras dijo que el incidente ocurrió con una adscripta que estaba en su lugar de trabajo cuando el hombre llegó y le tiró "cosas que había en el escritorio, como cuadernolas y cartucheras. Además, en ese momento había una mamá con un niño en brazos que también fue agredida por este padre; luego retiró a su hijo".
Los padres fueron citados para la reunión, pero la asistencia fue muy baja. El centro cuenta con 670 estudiantes y solo participaron 6 padres y 4 alumnos.
Vecinos de Parque Roosevelt realizan movilización en rechazo de instalación de carpa de espectáculos
"Creemos que es lo que pasa en todos lados, cuando citamos a los padres para reflexionar, cuando llamamos a los padres para alguna reunión esa es la concurrencia", explicó.
Dejá tu comentario