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LICEO 2 DE PAYSANDÚ

Padre agredió a docente y a madre con niño en brazos; el liceo realizó jornada de reflexión

El incidente ocurrió en el Liceo 2 de Paysandú. Los padres fueron citados para una reunión, pero la asistencia fue muy baja. El centro cuenta con 670 estudiantes y solo participaron 6 padres y 4 alumnos.

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El padre de un alumno del Liceo N° 2 de Paysandú agredió a una docente y a una madre, por lo que realizaron una jornada de reflexión para charlar con los estudiantes sobre el tema de la violencia.

Una de las profesoras dijo que el incidente ocurrió con una adscripta que estaba en su lugar de trabajo cuando el hombre llegó y le tiró "cosas que había en el escritorio, como cuadernolas y cartucheras. Además, en ese momento había una mamá con un niño en brazos que también fue agredida por este padre; luego retiró a su hijo".

Los padres fueron citados para la reunión, pero la asistencia fue muy baja. El centro cuenta con 670 estudiantes y solo participaron 6 padres y 4 alumnos.

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"Creemos que es lo que pasa en todos lados, cuando citamos a los padres para reflexionar, cuando llamamos a los padres para alguna reunión esa es la concurrencia", explicó.

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