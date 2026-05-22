MSP reportó la muerte de un hombre por leptospirosis en el departamento de Montevideo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó este viernes el fallecimiento de un hombre por leptospirosis en el departamento de Montevideo. El dato corresponde a la semana epidemiológica 17 del año del 26 de abril al 2 de mayo, se informó.

De acuerdo al boletín epidemiológico, se registraron diez casos de la enfermedad en lo que va del año: tres en Montevideo, dos en Salto, uno en Canelones, Cerro Largo, Maldonado, Paysandú y Tacuarembó. En el mismo período de 2025, los casos reportados eran 35.

Los pacientes que contrajeron la enfermedad este año fueron hombre de 21 a 68 años. De los cuales, siete requirieron internación y uno falleció. Actualmente, Uruguay se encuentra en nivel verde del corredor endémico de leptospirosis.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por la bacteria leptospira. Las personas pueden contagiarse la enfermedad por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina. La transmisión entre humanos ocurre muy raramente, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La enfermedad puede presentarse desde una forma leve a grave y a veces fatal. Los síntomas pueden confundirse fácilmente con otras enfermedades, como influenza, dengue y otras hemorrágicas de origen viral. Son fiebre súbita, dolor de cabeza, escalofríos, malestar general, infección conjuntival, mialgia (particularmente, en el músculo de la pantorrilla) e ictericia (coloración amarillenta de la piel, las mucosas y la parte blanca del ojo). El período de incubación es de 5 a 14 días, con un rango de 2 a 30 días.