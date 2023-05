Diputado Rodríguez: “El MPP hoy pretende erigirse como el adalid o el defensor de la paz pública”

“No nos llama la atención por parte del Frente Amplio y en particular por parte del MPP esta nueva solicitud de interpelación al ministro del Interior”, afirmó Rodríguez.

Rodríguez indicó que “desde el gobierno, la línea ha sido sumamente clara desde siempre. Es el combate frontal a la delincuencia, al narcotráfico, a los delitos, a la inseguridad”.

“Nosotros somos inconformistas por naturaleza, siempre le vamos a exigir al gobierno, a las autoridades más”, sostuvo, y agregó: “pero no vamos a permitir que, como lo hace la oposición una y otra y otra vez, se afirme que no existe un plan, que no existen acciones por parte del gobierno”.