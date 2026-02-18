El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Gabriel Otero, en su carácter de comentarista de Carnaval, dijo que la definición para el primer premio de murgas estará entre “la Bastarda, Nueva Milonga y Los Patos Cabreros, mientras que entre parodistas visualiza una puja entre Momosapiens y Caballeros.
Los favoritos del Carnaval según un diputado del MPP
Para Gabriel Otero, los favoritos son Doña Bastarda, Nueva Milonga y Los Patos en murgas, Momosapiens y Caballeros en parodistas.
Otero, que fue alcalde del Municipio “A” por diez años y que lleva dos períodos como diputado nacional por el MPP-Frente Amplio, debutó este año como comentarista de Carnaval en Radio Centenario. Explicó a Subrayado cómo hace para compatibilizar su tarea en el Parlamento con su primera experiencia como integrante del programa “Carnaval del Futuro".
Seguí leyendo
Colectivo "La Teja Vive" realiza festival de Carnaval con entrada gratuita a beneficio de centros educativos barriales
Lo más visto
Claudio Gaucher
Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito
MONTEVIDEO
Barco canceló entrada al puerto por conflicto y "cantidad de contenedores quedaron sin embarcar", denuncian exportadores
MALDONADO
Hinchas de Peñarol transfirieron dinero perdido y el club regaló dos camisetas firmadas a la pareja estafada en venta de panchos
Investigación histórica
Gran despliegue policial en Paso Molino: reconstruyeron el homicidio de Joaquín Klüver en 1972
fatal
Dejá tu comentario