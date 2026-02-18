RECIBÍ EL NEWSLETTER
TEATRO DE VERANO

Los favoritos del Carnaval según un diputado del MPP

Para Gabriel Otero, los favoritos son Doña Bastarda, Nueva Milonga y Los Patos en murgas, Momosapiens y Caballeros en parodistas.

otero-en-carnaval-nota-font

El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), Gabriel Otero, en su carácter de comentarista de Carnaval, dijo que la definición para el primer premio de murgas estará entre “la Bastarda, Nueva Milonga y Los Patos Cabreros, mientras que entre parodistas visualiza una puja entre Momosapiens y Caballeros.

Otero, que fue alcalde del Municipio “A” por diez años y que lleva dos períodos como diputado nacional por el MPP-Frente Amplio, debutó este año como comentarista de Carnaval en Radio Centenario. Explicó a Subrayado cómo hace para compatibilizar su tarea en el Parlamento con su primera experiencia como integrante del programa “Carnaval del Futuro".

