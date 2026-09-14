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Detuvieron al joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clase en Facultad de Medicina

El intento de femicidio ocurrió el 1 de setiembre, dentro del anexo de la Facultad de Medicina. Desde entonces, el agresor estaba internado en una clínica.

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Detuvieron al joven de 19 años que apuñaló a una compañera de clases en Facultad de Medicina, el pasado 1º de setiembre.

El agresor había sido internado en una clínica psiquiátrica luego de perpetuar el intento de femicidio y la Fiscalía estaba a la espera de que fuera dado de alta para su detención.

En la tarde de este lunes, a 14 días del intento de femicidio, fue detenido en la puerta de la clínica, ubicada en Brazo Oriental, y este martes será derivado al Instituto Técnico Forense para luego declarar ante la Fiscalía.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Los Jockey y Camino Corrales, barrio Ituzaingó. En el portón de chapa se observan dos impactos de bala.
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EL CASO

Una joven de 19 años fue apuñalada en el anexo de la Facultad de Medicina en la tarde del martes 1 de setiembre.

El autor del ataque es compañero de clase de la joven y en primera instancia fue otro alumno quien socorrió a la víctima.

La joven, que se recupera de sus heridas, declaró la semana pasada ante Fiscalía.

El agresor no había prestado declaración desde que ocurrió el hecho, tras ser sacado por la Policía de la escena y luego internado en una clínica.

Este lunes, la Facultad de Medicina retomó las clases, que habían sido suspendidas por la conmoción que generó el hecho y tras reclamos de estudiantes, que ocuparon la institución durante varios días.

Luego del hecho, otra estudiante de Medicina presentó el miércoles una denuncia penal por acoso contra el joven.

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