Se entregó el hombre buscado por el intento de femicidio de su pareja en Melilla

El hombre de 40 años que era buscado por la Policía por el ataque con arma de fuego contra su pareja, una mujer de 56 años , se presentó este lunes sobre las 13:00 en la Seccional 14.ª de Montevideo.

Según la información aportada a Subrayado, al saber que era buscado por la Policía, decidió entregarse. Fue derivado al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

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El ataque fue sobre las 19:30 del viernes, en Los Capinchos y camino Melilla. De acuerdo con la información recabada, luego de una discusión el hombre le disparó tres veces a la víctima, quien resultó herida en un brazo y en la espalda.

La Policía investiga un posterior intento de provocar un incendio mientras la mujer permanecía dentro de una habitación de la casa. El fuego fue controlado por Bomberos y afectó algunas habitaciones de la vivienda.

Enseguida, el hombre se fue del lugar en una moto, mientras la mujer fue trasladada a un centro asistencial.

El Departamento de Homicidios trabaja en el caso. Fiscalía de Violencia Doméstica de 3.er Turno y Fiscalía de Homicidios dirigen las actuaciones.