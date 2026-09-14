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tiene 40 años

Se entregó el hombre buscado por el intento de femicidio de su pareja en Melilla

El hombre de 40 años se presentó este lunes en una seccional; el Departamento de Homicidios había realizado tareas de búsqueda en Montevideo y el interior.

Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Escena del ataque en Melilla.

Foto: Guillermo Lorenzo, Subrayado. Escena del ataque en Melilla.

Según la información aportada a Subrayado, al saber que era buscado por la Policía, decidió entregarse. Fue derivado al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

La Policía investiga el caso como intento de femicidio.

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El ataque fue sobre las 19:30 del viernes, en Los Capinchos y camino Melilla. De acuerdo con la información recabada, luego de una discusión el hombre le disparó tres veces a la víctima, quien resultó herida en un brazo y en la espalda.

La Policía investiga un posterior intento de provocar un incendio mientras la mujer permanecía dentro de una habitación de la casa. El fuego fue controlado por Bomberos y afectó algunas habitaciones de la vivienda.

Enseguida, el hombre se fue del lugar en una moto, mientras la mujer fue trasladada a un centro asistencial.

El Departamento de Homicidios trabaja en el caso. Fiscalía de Violencia Doméstica de 3.er Turno y Fiscalía de Homicidios dirigen las actuaciones.

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