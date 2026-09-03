Estudiante de Medicina denunció por acoso al joven detenido por intento de femicidio en la Facultad

Una estudiante de Medicina presentó el miércoles una denuncia penal por acoso contra el joven detenido el martes por intento de femicidio en la Facultad, cuando atacó y apuñaló a una compañera de carrera.

Según supo Subrayado, en el marco de la investigación, personal de la Dirección de Violencia de Género de la Policía obtuvo testimonios del comportamiento previo y actitudes del detenido, tras lo que una estudiante de la Facultad de Medicina decidió denunciarlo por acoso. La denuncia se adjunta ahora al expediente por el intento de femicidio.

Los efectivos de esta Dirección de la Policía también obtuvieron testimonios de alumnos y exalumnos del liceo Nº1 de Salinas, Canelons, donde concurrió el agresor detenido el martes de tarde.

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La víctima está internada sin riesgo de muerte, con heridas en el rostro y el abdomen.

Tras lo ocurrido surgieron testimonios de acoso y amenazas previas, tanto cuando el ahora detenido iba al liceo de Salinas como cuando comenzó a estudiar en la Facultad de Medicina.