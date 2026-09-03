RECIBÍ EL NEWSLETTER
INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA

Estudiante de Medicina denunció por acoso al joven detenido por intento de femicidio en la Facultad

La denuncia se adjunta ahora al expediente por el intento de femicidio en la Facultad de Medicina. La Dirección de Violencia de Género de la Policía obtuvo el testimonio de esta estudiante y otros en el liceo 1 de Salinas.

estudiante-facultad-medicina-arrestado-agresor-video

Una estudiante de Medicina presentó el miércoles una denuncia penal por acoso contra el joven detenido el martes por intento de femicidio en la Facultad, cuando atacó y apuñaló a una compañera de carrera.

Según supo Subrayado, en el marco de la investigación, personal de la Dirección de Violencia de Género de la Policía obtuvo testimonios del comportamiento previo y actitudes del detenido, tras lo que una estudiante de la Facultad de Medicina decidió denunciarlo por acoso. La denuncia se adjunta ahora al expediente por el intento de femicidio.

Los efectivos de esta Dirección de la Policía también obtuvieron testimonios de alumnos y exalumnos del liceo Nº1 de Salinas, Canelons, donde concurrió el agresor detenido el martes de tarde.

no habia nada especifico: rector de udelar dice que la institucion no tenia informacion que advirtiera conductas del agresor
Seguí leyendo

"No había nada específico": rector de Udelar dice que la institución no tenía información que advirtiera conductas del agresor

La víctima está internada sin riesgo de muerte, con heridas en el rostro y el abdomen.

Tras lo ocurrido surgieron testimonios de acoso y amenazas previas, tanto cuando el ahora detenido iba al liceo de Salinas como cuando comenzó a estudiar en la Facultad de Medicina.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FUE TRASLADADO A OTRO LUGAR

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

Diez condenados y dos imputados en red de abogados, inspectores, policías y enfermeros que captaban víctimas de accidentes de tránsito
AGRESORA FUGÓ EN ÓMNIBUS Y FUE DETENIDA

Un hombre de 64 años fue baleado en su auto por una joven de 20 en un intento de rapiña en Paso Molino
audiencia en curso

Investigan red de abogados, personal de salud y policías que captaban víctimas de siniestros de tránsito

Te puede interesar

Mónica Ferrero. Foto: Foco UY
PARLAMENTO

Amenazaron de muerte a la fiscal de Corte y al ministro del Interior, informó Ferrero en el Parlamento
Hubo paro sorpresa en la Terminal Cuenca del Plata, que ya funciona con normalidad
MONTEVIDEO

Hubo paro sorpresa en la Terminal Cuenca del Plata, que ya funciona con normalidad
Estudiante de Medicina denunció por acoso al joven detenido por intento de femicidio en la Facultad video
INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA

Estudiante de Medicina denunció por acoso al joven detenido por intento de femicidio en la Facultad

Dejá tu comentario