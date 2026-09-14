Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito

Nueve policías fueron detenidos en el marco de la investigación por maniobra en la que captaban víctimas de siniestros de tránsito utilizando información reservada para notificar abogados o gestores que los contactaban como potenciales clientes.

Por el caso Caranchos, hay diez condenados y dos imputados, entre policías, abogados y funcionarios de la salud.

Los policías detenidos en las últimas horas trabajaban en las jefaturas de Montevideo, Maldonado y Canelones, y están a disposición de la Justicia.

Hay unas 60 personas involucradas en la maniobra.

Temas de la nota policías

siniestros de tránsito