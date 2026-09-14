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A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Detienen a nueve policías en la causa por captación de víctimas de siniestros de tránsito

Por esta causa hay diez condenados y dos imputados. La investigación continúa y los nuevos detenidos prestaban servicios en Montevideo, Maldonado y Canelones.

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Nueve policías fueron detenidos en el marco de la investigación por maniobra en la que captaban víctimas de siniestros de tránsito utilizando información reservada para notificar abogados o gestores que los contactaban como potenciales clientes.

Por el caso Caranchos, hay diez condenados y dos imputados, entre policías, abogados y funcionarios de la salud.

Los policías detenidos en las últimas horas trabajaban en las jefaturas de Montevideo, Maldonado y Canelones, y están a disposición de la Justicia.

Sipolna
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Hay unas 60 personas involucradas en la maniobra.

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