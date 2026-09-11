Mataron de al menos 20 disparos a un joven que iba como acompañante en un taxi, en barrio Ituzaingó

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Los Jockey y Camino Corrales, barrio Ituzaingó. En el portón de chapa se observan dos impactos de bala.

Un taxi circulaba por la calle Los Jockey, en el barrio Ituzaingó, cuando era perseguido por cuatro personas que iban en dos motos.

Al llegar a la intersección con Camino Corrales, los motociclistas dispararon cerca de 30 veces hacia el taxi y mataron al joven que iba como acompañante.

La víctima recibió varios disparos, abrió la puerta del taxi para intentar escapar pero cayó muerto al lado del vehículo con al menos 20 impactos de bala en su cuerpo. Tenía 21 años y no tenía antecedentes penales.

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Mientras tanto, el taxista recibió un disparo en la mano derecha, fue asistido en el lugar, dado de alta y prefirió no ser trasladado al Banco de Seguros.

El taxista, de 41 años, manifestó que antes de la medianoche el joven se comunicó con él y le pidió que lo lleve desde el intercambiador Belloni hacia la casa de un amigo.

Los delincuentes, que dispararon en dos secuencias y se bajaron de los vehículos, volvieron a subir a las motos y se fueron del lugar.

La Policía registró dos rondas de disparos; una de 28 detonaciones y otra de 11. A su vez, en el lugar quedaron 28 casquillos de bala calibre 9mm y el taxi con varios impactos de bala.

Este viernes de mañana se observan dos impactos de bala en un portón de chapa en el lugar. Dentro del predio, en un camión que estaba estacionado, se observan dos impactos en el parabrisas.

El propietario del camión también encontró proyectiles deformados.

Todos los indicios que quedaron en la escena fueron relevados por Policía Científica y el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos empezó a trabajar en el relevamiento de cámaras y testigos para establecer las circunstancias del asesinato y dar con los responsables.

La zona fue escenario además de otro hecho violento porque ayer de tarde, a nueve cuadras de donde ocurrió este homicidio, se produjo una balacera de parte de ocupantes de dos motos hacia un auto. Todos se fueron del lugar y las motos fueron recuperadas por la Policía a pocas cuadras.