Detienen a un segundo sospechoso por robo en ómnibus de Lucas Sugo: estaba con prisión domiciliaria y tiene 17 antecedentes

La Policía detuvo a las siete de la mañana de este martes a un hombre de 33 años sospechoso de haber participado en el robo al ómnibus del cantante Lucas Sugo , ocurrido el pasado viernes en la madrugada en el Centro de Montevideo.

El detenido tiene 17 antecedentes penales y se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria, según la información policial a la que accedió Subrayado. Fue arrestado tras participar en un nuevo robo en una ferretería ubicada en Carlos Roxlo y Guayabos, donde actuó junto a otro hombre que también fue detenido.

Durante el procedimiento, los policías incautaron guantes de trabajo, una uña de hierro y un destornillador. La propietaria del comercio constató daños en el local y aportó imágenes en las que se observa a los dos ladrones.

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El robo en ómnibus de Lucas Sugo

Por el caso del ómnibus ya hay un hombre de 45 años condenado, sin antecedentes penales, como autor de un delito de receptación en reiteración real con tráfico interno de municiones. Fue condenado a 8 meses de libertad a prueba.

La Policía recuperó parte de lo robado: dos laptops, un bajo valuado en USD 3.500 y un interfaz de auto. También fue incautado un auto Hyundai HB20. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 6° turno.

El robo al ómnibus ocurrió en la madrugada del viernes, cuando el vehículo estaba estacionado frente a un hotel en Aquiles Lanza y San José, a media cuadra de 18 de Julio. Según la denuncia, los delincuentes ingresaron tras abrir la ventana del chofer y una puerta lateral.

Entre los objetos robados había un bajo, una cámara fotográfica con lente, dos laptops y un drone. Aún hay pertenencias que no fueron recuperadas.