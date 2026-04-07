RECIBÍ EL NEWSLETTER
En Cordón

Detienen a un segundo sospechoso por robo en ómnibus de Lucas Sugo: estaba con prisión domiciliaria y tiene 17 antecedentes

El delincuente de 33 años fue detenido tras un nuevo robo en una ferretería en Carlos Roxlo y Guayabos.

Nueva detención tras robo en el ómnibus de Lucas Sugo.

Foto: Subrayado. Ómnibus de Lucas Sugo en el Centro, tras el robo.

Foto: Subrayado. Ómnibus de Lucas Sugo en el Centro, tras el robo.

La Policía detuvo a las siete de la mañana de este martes a un hombre de 33 años sospechoso de haber participado en el robo al ómnibus del cantante Lucas Sugo, ocurrido el pasado viernes en la madrugada en el Centro de Montevideo.

El detenido tiene 17 antecedentes penales y se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria, según la información policial a la que accedió Subrayado. Fue arrestado tras participar en un nuevo robo en una ferretería ubicada en Carlos Roxlo y Guayabos, donde actuó junto a otro hombre que también fue detenido.

Durante el procedimiento, los policías incautaron guantes de trabajo, una uña de hierro y un destornillador. La propietaria del comercio constató daños en el local y aportó imágenes en las que se observa a los dos ladrones.

condenaron al autor del robo al omnibus de lucas sugo; cumplira la pena con libertad a prueba
Seguí leyendo

Condenaron al autor del robo al ómnibus de Lucas Sugo; cumplirá la pena con libertad a prueba

El robo en ómnibus de Lucas Sugo

Por el caso del ómnibus ya hay un hombre de 45 años condenado, sin antecedentes penales, como autor de un delito de receptación en reiteración real con tráfico interno de municiones. Fue condenado a 8 meses de libertad a prueba.

La Policía recuperó parte de lo robado: dos laptops, un bajo valuado en USD 3.500 y un interfaz de auto. También fue incautado un auto Hyundai HB20. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 6° turno.

El robo al ómnibus ocurrió en la madrugada del viernes, cuando el vehículo estaba estacionado frente a un hotel en Aquiles Lanza y San José, a media cuadra de 18 de Julio. Según la denuncia, los delincuentes ingresaron tras abrir la ventana del chofer y una puerta lateral.

Entre los objetos robados había un bajo, una cámara fotográfica con lente, dos laptops y un drone. Aún hay pertenencias que no fueron recuperadas.

Temas de la nota

Lo más visto

Dos mujeres eran retenidas en una casa, víctimas de agresiones y abuso sexual; dos menores derivados a INAU
HOMBRE DE 40 AÑOS IMPUTADO

Dos mujeres eran retenidas en una casa, víctimas de agresiones y abuso sexual; dos menores derivados a INAU
PRÓXIMAS HORAS

Nubel Cisneros llamó a "extremar los cuidados" por el ciclón extratropical y alertó por crecida de ríos y arroyos
HASTA LAS 17 HS

Inumet actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes
8 de octubre y ex propios

Ómnibus y bicicleta chocaron en la noche y más de 18 horas después los vehículos siguen en el lugar; hubo atasco importante
METEOROLOGÍA

Cesa advertencia naranja y se mantiene amarilla por tormentas y lluvias para siete departamentos

Te puede interesar

Una aplicación, viviendas con acompañamiento, empleos y cupos para salidos de la cárcel; las medidas del gobierno
PERSONAS EN LA CALLE

Una aplicación, viviendas con acompañamiento, empleos y cupos para salidos de la cárcel; las medidas del gobierno
Orsi sobre personas en la calle: Estamos reconociendo que la magnitud del problema es superior a lo que suponíamos video
PRESIDENTE

Orsi sobre personas en la calle: "Estamos reconociendo que la magnitud del problema es superior a lo que suponíamos"
Orsi saluda al ministro Gonzalo Civila. Foto: FocoUy video
RESPALDO PRESIDENCIAL

"Este es mi equipo y lo respaldo cada vez más", dijo Orsi ante críticas a Civila

Dejá tu comentario