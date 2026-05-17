Desvalijaron una casa cerca de Parque Rivera: la víctima dijo que ladrones "se cocinaron" y "se llevaron absolutamente todo"

Una cámara de seguridad de otra vivienda muestra a uno de los delincuentes pasar por Gallinal.

Una cámara de seguridad de otra vivienda muestra a uno de los delincuentes pasar por Gallinal.

A Ximena y a su esposo le desvalijaron la casa en las últimas horas. Incluso cuando ambos llegaron a la vivienda, uno de los ladrones estaba dentro.

El operativo de los delincuentes fue así: cuando ellos llegaron, uno de ellos que estaba afuera simuló que se le había perdido un perro y comenzó a gritar el supuesto nombre del animal. Las víctimas creen que esos gritos eran, en realidad, para alertar al otro hombre que seguía dentro del inmueble.

“Entraron a mi casa, se tomaron todo el tiempo del mundo, se llevaron absolutamente todo, la desvalijaron. Cosas que nos costaron mucho. Se sentaron en la cocina, se cocinaron, se llevaron toda la comida; los championes de mis hijas, la ropa de mis hijas, túnicas sucias que estaban para lavar; todos los electrodomésticos, computadoras, televisores. Se tomaron todo su tiempo”, dijo Ximena a Subrayado.

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“Estoy usando cosas prestadas”, contó. Y agregó: “Mi hija más grande se quedó sin calzado”.

La mujer hizo la denuncia ante la Policía, incluso llevando la ubicación de una tablet que le robaron. “Es la geolocalización. Sabemos dónde está la tablet pero la Policía no puede hacer nada y yo no puedo ir a meterme y buscar las cosas. Son viviendas de gente que realojaron desde cantes”, agregó.

“Mis hijas quedaron con miedo, no quieren dormir en sus cuartos. Es lo que más me preocupa porque lo material se recupera”, añadió.

La casa está ubicada en Alejandro Gallinal y Pitágoras, a cinco cuadras del Parque Rivera y a tres de Avenida Italia.

Una cámara de seguridad de otra vivienda, a cuya filmación accedió Subrayado, muestra a uno de los delincuentes pasar por Gallinal.