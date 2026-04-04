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Policía recuperó computadoras e instrumentos que le habían robado al cantante Lucas Sugo

Delincuentes ingresaron al vehículo estacionado en la puerta de un hotel del Centro de Montevideo, mientras el equipo descansaba y se llevaron un bajo, una cámara fotográfica con lente, dos laptops y un drone.

lucas sugo

El cantante Lucas Sugo denunció que en la madrugada de este viernes le robaron varias pertenencias mientras su ómnibus estaba estacionado frente a un hotel del Centro de Montevideo.

El robo fue en Aquiles Lanza y San José, a media cuadra de la avenida 18 de Julio. Según escribió en redes sociales, delincuentes ingresaron al vehículo mientras el equipo descansaba y se llevaron herramientas de trabajo. Entre los objetos robados mencionó un bajo, una cámara fotográfica con lente, dos laptops y un drone.

A raíz de un trabajo de investigación y análisis de las cámaras de videovigilancia pertenecientes a la Dirección General del Centro Comando Unificado, se logró ubicar y detener un posible involucrado en el hecho, un hombre de 45 años de edad y sin antecedentes.

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Además se incautaron algunos objetos: dos MacBook Air, un bajo, un Focusrite 18i20 y un auto Hyundai HB20.

Enterada Fiscalía de Flagrancia de 6o turno, dispuso diversas diligencias.

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