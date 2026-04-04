Policía recuperó computadoras e instrumentos que le habían robado al cantante Lucas Sugo

El cantante Lucas Sugo denunció que en la madrugada de este viernes le robaron varias pertenencias mientras su ómnibus estaba estacionado frente a un hotel del Centro de Montevideo.

El robo fue en Aquiles Lanza y San José, a media cuadra de la avenida 18 de Julio. Según escribió en redes sociales, delincuentes ingresaron al vehículo mientras el equipo descansaba y se llevaron herramientas de trabajo. Entre los objetos robados mencionó un bajo, una cámara fotográfica con lente, dos laptops y un drone.

A raíz de un trabajo de investigación y análisis de las cámaras de videovigilancia pertenecientes a la Dirección General del Centro Comando Unificado, se logró ubicar y detener un posible involucrado en el hecho, un hombre de 45 años de edad y sin antecedentes.

Además se incautaron algunos objetos: dos MacBook Air, un bajo, un Focusrite 18i20 y un auto Hyundai HB20. Enterada Fiscalía de Flagrancia de 6o turno, dispuso diversas diligencias.

Temas de la nota Policía

Lucas Sugo