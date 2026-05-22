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MONTEVIDEO

Un niño de 11 años fue herido de bala cuando estaba con su padre en la calle, en Belvedere

El niño fue trasladado al hospital del Cerro y luego al Pereira Rossell, donde confirmaron una herida de bala en el pecho, sin perforación.

Barrio Belvedere, donde fue herido el niño de 11 años.

Barrio Belvedere, donde fue herido el niño de 11 años.

Un niño de 11 años fue herido de bala el jueves cerca de la medianoche en José Freire y Pedro Galán, barrio Belvedere.

De acuerdo a la información policial primaria, a la que accedió Subrayado, un llamado al 9.1.1 alertó de un niño herido con un impacto de bala.

El padre, de 35 años, lo trasladó al hospital del Cerro y dijo que estaba con su hijo en la vereda cuando pasó una moto con dos ocupantes y comenzaron a disparar.

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Una vez asistido en el Cerro, el niño fue trasladado al hospital Pereira Rossell donde finalmente se le diagnostica una herida de arma de fuego en el tórax, sin perforación. No reviste gravedad, señalaron las fuentes consultadas por Subrayado.

Trabajan en el hecho policías de Investigaciones de la Zona Operacional número 1 de Montevideo. No hubo denuncia policial.

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