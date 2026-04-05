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Condenaron al autor del robo al ómnibus de Lucas Sugo; cumplirá la pena con libertad a prueba

El hombre de 45 años fue condenado como autor responsable de un delito de receptación en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones.

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Condenaron al hombre de 45 años que robó en el ómnibus del cantante Lucas Sugo el pasado viernes.

El individuo fue condenado como autor responsable de un delito de receptación en reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones; la pena de 8 meses de prisión fue sustituida por un régimen de libertad a prueba total.

El caso

policia recupero computadoras e instrumentos que le habian robado al cantante lucas sugo
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Policía recuperó computadoras e instrumentos que le habían robado al cantante Lucas Sugo

En la madrugada del pasado 3 de abril, la Policía tomó conocimiento de un hurto cometido en el interior de un vehículo estacionado en la zona de Aquiles Lanza y San José, de donde fueron sustraídos equipos electrónicos y otros efectos de un artista.

A partir de la denuncia y del análisis de cámaras de videovigilancia, personal del área de investigaciones de la Zona Operacional I pudo establecer la vinculación de un auto que había sido utilizado para el traslado de los objetos robados.

El vehículo fue ubicado en la zona de Cerro Largo y Germán Barbato. Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 45 años, sin antecedentes, a quien se le incautaron los elementos, además de municiones, sustancia amarillenta y el vehículo.

La investigación permitió recuperar dos computadoras MacBook Air, un bajo, una interfaz Focusrite 18i20 y un auto Hyundai HB20.

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