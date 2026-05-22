Tras el primer caso de eutanasia, "hay otras personas que lo están solicitando", afirman desde Empatía Uruguay

Florencia Pírez, integrante del colectivo Empatía Uruguay, habló de "sentido de responsabilidad", "deber cumplido" y "tranquilidad que existan garantías para las personas que pueden hoy tener una muerte digna" al referirse al primer procedimiento de eutanasia realizado este viernes en una paciente oncológica internada en el Hospital Policial.

Pírez indicó a Subrayado que tras el procedimiento en el Policial, hay otro paciente que ya hizo la solicitud. "Es una persona que tiene esclerosis múltiple", que, en su momento, hizo saber su voluntad de someterse a la eutanasia. Este caso ya está en proceso de evaluación médica, siguiendo todos los pasos que se indican en el decreto reglamentario.

"Sabemos que hay otras personas que lo están solicitando", afirmó Pírez, quien destacó el impacto de la ley de eutanasia para la aplicación del procedimiento para "el fin de la vida de alguien".

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Enfatizó que las garantías para el paciente las debe dar el prestador de salud y que la persona puede solicitar el procedimiento en cualquier momento, así como revocar su consentimiento.

"La esperanza en esto siempre está que no existan retrasos burocráticos en este sentido y que se respete la voluntad y la autonomía de la persona".