OSE y CAF firmaron el préstamo por 130 millones de dólares para la construcción de la represa en Casupá

OSE y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) firmaron este viernes el contrato por un préstamo de 130 millones de dólares para la construcción de la represa en Casupá.

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, dijo se proyecta el inicio de la obra para el año que viene. Ferreri remarcó que este viernes de cierra el ciclo formal para tener los fondos para avanzar en la construcción de la represa, "una obra absolutamente fundamental", que permitirá aumentar la capacidad de reservar agua bruta dulce de 80 millones de metros cúbicos que se puede hoy entre Paso Severino y Canelón Grande, a los 200 millones de metros cúbicos. "Esto es un salto enorme en la cantidad de agua bruta dulce, pero también en la calidad del agua", destacó.

Ferreri estimó que en dos o tres semanas quedará pronto el proceso de precalificación de empresas y la licitación, la que será publicada. "Esperamos tener todo el proceso administrativo finalizado a fin de año para que vaya al Tribunal de Cuentas y poder adjudicar la obra para que comience en los primeros meses de 2027, una obra que se extenderá hasta el tercer trimestre de 2029 y a partir de allí comenzará el llenado de la presa del lago que allí se generará", afirmó.

Seguí leyendo Interior asegura que Peñarol sabía que primero salía la hinchada de Corinthians: se evaluó que evacuación podía ser rápida

El titular del Directorio de OSE aseguró que se avanza en todo el proceso, pero que la licitación no se adjudicará hasta que esté terminado el estudio de impacto ambiental.

Al ser consultado por la expropiación de tierras, Ferreri aclaró que OSE ya compró los terrenos donde se instalará el obrador y explicó que en total son 102 padrones, pertenecientes a 35 propietarios.

"Todo el proceso expropiatorio no es un proceso que directamente se impone, sino que tiene una serie de entrevistas con cada propietario, tiene una parte de negociación porque hay un valor de tierra que nosotros objetivamente manejamos en función de los valores de mercado de las últimas compras, pero después están las mejoras de cada padrón, de cada terreno y esas cosas se resuelven conversando", indicó.

OSE acordó con el alcalde de Casupá la instalación de una oficina para las consultas de los vecinos.

Ferreri indicó que en el segundo semestre del año comenzará a construirse la nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes y sobre fin de año darán inicio a las obras de la séptima línea de bombeo desde Aguas Corrientes a la ruta 8.

El representante de CAF, Miguel Ostos, valoró la importancia del acompañamiento que da el organismo a OSE y al gobierno uruguayo en cooperación técnica para un proyecto que se destaca y que pone la vara muy alta en relación a Latinoamérica en términos de seguridad hídrica.

Ostos remarcó que Uruguay está tratando de asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana a través de dos proyectos importantes y estratégicos, como la nueva potabilizadora en Aguas Corrientes y la represa de Casupá.