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En piedras blancas

Detienen a un requerido por homicidio: con su camioneta, atropelló a una peatona, intentó huir y se le cayó un arma

El delincuente tiene 12 antecedentes y estaba requerido por un homicidio de setiembre en Barros Blancos. Policías que vieron el choque lo arrestaron, pese a su intento de fuga.

Escena del accidente en Piedras Blancas.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del accidente en Piedras Blancas.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del accidente en Piedras Blancas.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del accidente en Piedras Blancas.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del accidente en Piedras Blancas.

Un delincuente de 37 años, con 12 antecedentes penales, conducía una camioneta utilitaria en la mañana de este miércoles en Piedras Blancas cuando chocó a otra camioneta y atropelló a una peatona que intentaba cruzar la calle, en Avenida Mendoza y Capitán Tula.

Tras los choques, el hombre se bajó de la camioneta y quiso huir corriendo. Entonces se le cayó al piso una pistola Glock que llevaba consigo. Policías que observaron la situación lo persiguieron y lograron arrestarlo.

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en la Cruz de Carrasco, Montevideo.
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Su último antecedente es de 2023 por tráfico interno de arma de fuego y drogas.

El arma que se le incautó es una Glock de calibre 9 milímetros, de las que usa la Policía, con cargador y municiones, y la numeración limada.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del accidente en Piedras Blancas.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del accidente en Piedras Blancas.

En tanto, la peatona de 54 años fue trasladada al Hospital Pasteur donde se le diagnosticó fractura de tibia y peroné.

En la escena de los choques trabajó la Policía Científica. El fiscal a cargo del caso es Fernando Romano, de Flagrancia, quien pidió poner en conocimiento de la detención a la Fiscalía de Homicidios de Canelones que investiga el crimen.

Homicidio en Barros Blancos

La víctima de ese homicidio fue un joven de 20 años, quien fue atacado a tiros en las calles 19 de Abril y 19 de Junio, en Barros Blancos. La Policía lo encontró entonces tendido en el patio de una vivienda. La información primaria indicaba que había sido perseguido por ocupantes de una moto y, al llegar a esa esquina, le dispararon.

Ese día, en la escena los policías encontraron varias vainas e impactos en una pared de la casa. No existen cámaras del Ministerio del Interior en ese punto.

Por el caso, el 9 de setiembre un joven de 19 años fue imputado por la coautoría del asesinato. Está cumpliendo prisión preventiva mientras avanza la investigación.

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