Un delincuente de 37 años, con 12 antecedentes penales, conducía una camioneta utilitaria en la mañana de este miércoles en Piedras Blancas cuando chocó a otra camioneta y atropelló a una peatona que intentaba cruzar la calle, en Avenida Mendoza y Capitán Tula.
Detienen a un requerido por homicidio: con su camioneta, atropelló a una peatona, intentó huir y se le cayó un arma
El delincuente tiene 12 antecedentes y estaba requerido por un homicidio de setiembre en Barros Blancos. Policías que vieron el choque lo arrestaron, pese a su intento de fuga.
Tras los choques, el hombre se bajó de la camioneta y quiso huir corriendo. Entonces se le cayó al piso una pistola Glock que llevaba consigo. Policías que observaron la situación lo persiguieron y lograron arrestarlo.
Al ingresar sus datos al sistema, los efectivos constataron que estaban ante un requerido por el homicidio de un joven de 20 años en Barros Blancos el 3 de setiembre, supo Subrayado.
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Su último antecedente es de 2023 por tráfico interno de arma de fuego y drogas.
El arma que se le incautó es una Glock de calibre 9 milímetros, de las que usa la Policía, con cargador y municiones, y la numeración limada.
En tanto, la peatona de 54 años fue trasladada al Hospital Pasteur donde se le diagnosticó fractura de tibia y peroné.
En la escena de los choques trabajó la Policía Científica. El fiscal a cargo del caso es Fernando Romano, de Flagrancia, quien pidió poner en conocimiento de la detención a la Fiscalía de Homicidios de Canelones que investiga el crimen.
Homicidio en Barros Blancos
La víctima de ese homicidio fue un joven de 20 años, quien fue atacado a tiros en las calles 19 de Abril y 19 de Junio, en Barros Blancos. La Policía lo encontró entonces tendido en el patio de una vivienda. La información primaria indicaba que había sido perseguido por ocupantes de una moto y, al llegar a esa esquina, le dispararon.
Ese día, en la escena los policías encontraron varias vainas e impactos en una pared de la casa. No existen cámaras del Ministerio del Interior en ese punto.
Por el caso, el 9 de setiembre un joven de 19 años fue imputado por la coautoría del asesinato. Está cumpliendo prisión preventiva mientras avanza la investigación.
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