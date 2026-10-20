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FRAY BENTOS

Detuvieron a una cubana que intentó cruzar escondida en un vehículo por el puente San Martín

En el procedimiento, el personal de Prefectura también encontró drogas y fueron detenidas dos personas.

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Una mujer de nacionalidad cubana fue descubierta cuando intentaba salir del país oculta en un vehículo que realizaba los trámites migratorios en el Área de Control Integrado (ACI) del puente internacional General San Martín.

El procedimiento se inició tras recibirse una alerta sobre un vehículo en el que presuntamente viajaba una persona escondida. Tras el aviso, personal de Prefectura intervino antes de que el automóvil abandonara el área de peaje de CARU.

Durante la inspección, encontraron a la mujer oculta debajo de varias prendas de vestir, en el sector del asiento del acompañante.

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Al consultar a Migración uruguaya, se informó que la mujer tenía su cédula de identidad en trámite y que no estaba habilitada para salir de Uruguay.

Durante la inspección del vehículo y el control de la documentación, las autoridades también encontraron 12 envoltorios con una sustancia que dio positivo a clorhidrato de cocaína, con un peso total de 12 gramos, así como otros cinco envoltorios que contenían pastillas de éxtasis.

Ante estos hechos, se dio intervención a la fiscal penal departamental, Guillermina Chouhy, quien dispuso la detención del conductor del vehículo y otras actuaciones que permanecen en desarrollo.

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