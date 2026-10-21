Maldonado: imputan con prisión a la dueña de una guardería por lesiones graves a un bebé de 16 meses

Centro de Justicia de Maldonado.

La Fiscalía de Maldonado de 5to turno formalizó la investigación e imputó a la dueña de una guardería por lesiones graves ocasionadas a un bebé de 16 meses.

El hecho ocurrió el 15 de octubre y según informa la Fiscalía General de la Nación, la mujer fue hallada responsable por “un traumatismo encéfalo-craneano grave, con peligro de vida”.

Esto pasó mientras el pequeño “estaba bajo su cuidado exclusivo”, dice el informe oficial, y agrega que la mujer “no pidió la asistencia médica de urgencia, pese a su evidente gravedad” de las lesiones en el bebé.

“La mujer fue imputada por la presunta comisión (provisoria) de un delito de lesiones graves, a título de dolo y en calidad de autora. Se dispuso prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación”, concluye el comunicado de la Fiscalía.