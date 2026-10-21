La Fiscalía de Maldonado de 5to turno formalizó la investigación e imputó a la dueña de una guardería por lesiones graves ocasionadas a un bebé de 16 meses.
Maldonado: imputan con prisión a la dueña de una guardería por lesiones graves a un bebé de 16 meses
La dueña de la guardería fue imputada en calidad de autora, con prisión preventiva por 120 días mientras sigue el caso. No pidió asistencia médica pese al traumatismo de cráneo que le provocó al bebé.
El hecho ocurrió el 15 de octubre y según informa la Fiscalía General de la Nación, la mujer fue hallada responsable por “un traumatismo encéfalo-craneano grave, con peligro de vida”.
Esto pasó mientras el pequeño “estaba bajo su cuidado exclusivo”, dice el informe oficial, y agrega que la mujer “no pidió la asistencia médica de urgencia, pese a su evidente gravedad” de las lesiones en el bebé.
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“La mujer fue imputada por la presunta comisión (provisoria) de un delito de lesiones graves, a título de dolo y en calidad de autora. Se dispuso prisión preventiva por 120 días mientras continúa la investigación”, concluye el comunicado de la Fiscalía.
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