Un siniestro fatal en el kilómetro 379 de la ruta 8, en Cerro Largo. Un camión Scania que se dirigía hacia el sur chocó de forma frontal -y luego lateral- contra un automóvil Renault Logan que circulaba hacia el norte.
Choque entre un camión y un auto dejó un muerto atrapado en su vehículo en ruta 8, en Cerro Largo
El choque se produjo en el kilómetro 379, de la ruta 8. El chofer del camión fue trasladado a Melo.
El conductor del auto murió y quedó atrapado dentro del vehículo. El del camión fue trasladado hasta Melo para ser asistido a nivel médico.
Trabaja Bomberos, policía, Científica y Caminera en la zona. La ruta está obstruida.
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