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PRISIÓN PREVENTIVA POR 150 DÍAS

Imputaron al coautor del homicidio de un joven de 20 años ocurrido en Barros Blancos

El agresor, de 19 años, deberá cumplir una medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 150 días, mientras continúa la investigación.

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Fue imputado el coautor del homicidio de un joven de 20 años ocurrido el pasado jueves 3 de setiembre en Barros Blancos, Canelones.

El joven, de 19 años, fue imputado por la presunta comisión de un delito de homicidio, en calidad de coautor; como medida cautelar deberá cumplir prisión preventiva por el plazo de 150 días, mientras continúa la investigación.

El caso

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El joven de 20 años fue asesinado en horas de la tarde en 19 de Abril y 19 de Junio, en Barros Blancos.

La Policía recibió una comunicación por disparos de arma de fuego en la zona y, una vez en el lugar, constató la presencia de un hombre tendido en el patio de una vivienda, con abundante sangrado y varios impactos.

Información primaria indica que el joven habría sido perseguido por ocupantes de una moto y al llegar a dicha intersección le dispararon.

La víctima fue identificada como un hombre de 20 años, con antecedentes por disparo de arma de fuego, tráfico interno de armas y hurto. Su muerte fue constatada por una unidad de emergencia móvil sobre la hora 17.45.

En la escena los efectivos encontraron varias vainas y daños compatibles con impactos de arma de fuego en una pared de la casa.

En la escena trabajó personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios.

El agresor cuenta con antecedentes por suministro oneroso de sustancias estupefacientes.

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