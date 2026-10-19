Sayago tiene un nuevo Géant: más espacios, servicios y opciones de compra

Con una propuesta que combina alimentos frescos, gastronomía, indumentaria, artículos para el hogar, tecnología y electrodomésticos, Géant desembarcó con un nuevo local en Sayago. Grupo Disco Uruguay (GDU) concretó la transformación integral del emblemático Devoto que funcionaba en el barrio, incorporando un formato comercial que se distingue por ofrecer el surtido más amplio del país.

La transformación supuso una inversión cercana a los US$ 5 millones y una renovación que alcanzó prácticamente todos los espacios del establecimiento. Las obras comprendieron los 4.000 metros cuadrados del salón de ventas, otros 1.000 metros cuadrados de cámaras de frío y áreas de trabajo, la galería comercial y los espacios exteriores. También se realizaron trabajos de mantenimiento en el 70% de la cubierta del edificio.

"Queríamos lograr en Sayago la experiencia de un mercado de frescos y que, al mismo tiempo, cada familia pudiera ahorrar en la compra de todos los días. Con Géant logramos las dos cosas en un mismo lugar", indicó Juan Palacios, director general de GDU.

Se trata del tercer local de Géant en Uruguay y el segundo en Montevideo. Para esta apertura, GDU tomó como referencia el modelo implementado hace dos años con la renovación del local de Parque Roosevelt, con el objetivo de acercar a más barrios una mayor variedad de productos, servicios y opciones de compra.

De la cocina a la tecnología: qué ofrece el nuevo Géant

La oferta de alimentos frescos también se amplió, con especial protagonismo de las opciones de comida lista para llevar, pensadas para resolver las comidas de todos los días de forma práctica y rápida. El sector de rotisería incorpora una isla de cocina con platos calientes, un amplio salad bar y una pizzería, mientras que el área de frutas y verduras suma más espacio y variedad. Para quienes prefieran comer en el lugar, se habilitó un nuevo espacio con mesas tanto en el interior como al aire libre.

El local también amplió su oferta de indumentaria y sumó un espacio HOME con artículos para el hogar y decoración, además de un sector de electrodomésticos, audio, video y telefonía celular. Así, los clientes pueden resolver desde las compras habituales del supermercado hasta la búsqueda de ropa, tecnología o productos para equipar la casa.

El salón de ventas también cambió su distribución, con pasillos reorganizados para facilitar la circulación y hacer más cómodo el recorrido. A esto se suman los servicios de comercio electrónico de Géant, que permiten comprar online y retirar los pedidos en el propio local de Sayago mediante la modalidad pickup.

La renovación también tuvo su impacto en el empleo: el supermercado amplió un 25% su equipo de trabajo para atender las nuevas áreas y servicios que incorpora Géant.

Instalaciones renovadas y una operación más eficiente

La transformación fue más allá de los espacios que recorren los clientes. GDU renovó el 100% del sistema de refrigeración del local, reemplazando la tecnología anterior por una que utiliza CO como refrigerante.

El cambio permite contar con un sistema de frío más eficiente y confiable, además de reducir su impacto ambiental. Es una de las principales mejoras técnicas de una obra que también incluyó la actualización de las cámaras de frío y las áreas de elaboración de alimentos.

Un local con historia en el barrio

Para Sayago, la llegada de Géant también representa una nueva etapa para un lugar conocido por generaciones de vecinos. Durante años, Devoto fue uno de los principales centros comerciales de la zona y su presencia marcó un antes y un después en la actividad del barrio.

Ahora, GDU busca darle un nuevo impulso a ese espacio, con más variedad de productos, nuevos servicios y las ofertas diarias que caracterizan a Géant, sin perder algo que ha sido parte de su identidad: el trato cercano de sus trabajadores con los vecinos.

"Esta transformación tiene un protagonista: un equipo que, durante meses de obra, nunca dejó de atender a sus clientes. Hoy Sayago tiene el local que ese equipo y sus vecinos se merecían", concluyó Palacios.