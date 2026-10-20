Dos ciudadanas brasileñas fueron condenadas este martes por tráfico ilícito de estupefacientes tras ser detenidas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco el domingo cuando intentaban viajar con más de 11 kilos de cocaína ocultos en sus equipajes.
Condenadas las brasileñas detenidas en el Aeropuerto de Carrasco con más de 11 kilos de cocaína en sus equipajes
La sentencia estableció que una vez que cumplan las condenas de cinco y seis años por tráfico ilícito de estupefacientes sean expulsadas del país.
Los funcionarios inspeccionaron el equipaje de las mujeres y además de la droga se incautaron varios pares de pantuflas, juegos de sábanas, dos celulares y 400 dólares de cada una de las detenidas.
Las extranjeras fueron detenidas y sometidas a la Justicia, que las condenó a cinco y seis años por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en la modalidad de exportación, a título de dolo directo y en grado de tentativa.
Incautaron más de 11 kilos de cocaína en el equipaje de dos brasileñas en el Aeropuerto de Carrasco
La sentencia estableció el decomiso de la droga, el dinero, los celulares y los demás objetos, que serán puestos a disposición de la Junta Nacional de Drogas (JND). Se determinó que una vez que cumplan las penas sean expulsadas del país.
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