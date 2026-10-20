Condenadas las brasileñas detenidas en el Aeropuerto de Carrasco con más de 11 kilos de cocaína en sus equipajes

Dos ciudadanas brasileñas fueron condenadas este martes por tráfico ilícito de estupefacientes tras ser detenidas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco el domingo cuando intentaban viajar con más de 11 kilos de cocaína ocultos en sus equipajes.

Los funcionarios inspeccionaron el equipaje de las mujeres y además de la droga se incautaron varios pares de pantuflas, juegos de sábanas, dos celulares y 400 dólares de cada una de las detenidas.

Las extranjeras fueron detenidas y sometidas a la Justicia, que las condenó a cinco y seis años por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en la modalidad de exportación, a título de dolo directo y en grado de tentativa.

La sentencia estableció el decomiso de la droga, el dinero, los celulares y los demás objetos, que serán puestos a disposición de la Junta Nacional de Drogas (JND). Se determinó que una vez que cumplan las penas sean expulsadas del país.