RECIBÍ EL NEWSLETTER
TRAS CONDENA SERÁN EXPULSADAS

Condenadas las brasileñas detenidas en el Aeropuerto de Carrasco con más de 11 kilos de cocaína en sus equipajes

La sentencia estableció que una vez que cumplan las condenas de cinco y seis años por tráfico ilícito de estupefacientes sean expulsadas del país.

aeropuerto-de-carrasco-pista

Dos ciudadanas brasileñas fueron condenadas este martes por tráfico ilícito de estupefacientes tras ser detenidas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco el domingo cuando intentaban viajar con más de 11 kilos de cocaína ocultos en sus equipajes.

Los funcionarios inspeccionaron el equipaje de las mujeres y además de la droga se incautaron varios pares de pantuflas, juegos de sábanas, dos celulares y 400 dólares de cada una de las detenidas.

Las extranjeras fueron detenidas y sometidas a la Justicia, que las condenó a cinco y seis años por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en la modalidad de exportación, a título de dolo directo y en grado de tentativa.

La cocaína estaba oculta en 62 envoltorios de papel de aluminio.
Seguí leyendo

Incautaron más de 11 kilos de cocaína en el equipaje de dos brasileñas en el Aeropuerto de Carrasco

La sentencia estableció el decomiso de la droga, el dinero, los celulares y los demás objetos, que serán puestos a disposición de la Junta Nacional de Drogas (JND). Se determinó que una vez que cumplan las penas sean expulsadas del país.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SIMULABAN SER MARCA LATTAFA

Incautaron más de 27.600 perfumes falsificados por más de 33,5 millones de pesos en un contenedor en el puerto
EMPRESARIALES

Sayago tiene un nuevo Géant: más espacios, servicios y opciones de compra
"Tiro solo una pequeña idea"

"Uruguay tiene una enorme oportunidad de canalizar este ahorro nacional en obras de infraestructura soberana", dijo Sánchez
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Sol toda la semana", pero desde el viernes "tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes", anunció Nubel Cisneros
seis años en inisa

Quíntuple homicidio en El Monarca: un adolescente fue condenado a seis años por los cinco asesinatos

Te puede interesar

Condenadas las brasileñas detenidas en el Aeropuerto de Carrasco con más de 11 kilos de cocaína en sus equipajes
TRAS CONDENA SERÁN EXPULSADAS

Condenadas las brasileñas detenidas en el Aeropuerto de Carrasco con más de 11 kilos de cocaína en sus equipajes
Alejandro Sánchez visitó planta de UPM, que solicitó ampliar su producción por 1,5 millones de toneladas al año video
RÍO NEGRO

Alejandro Sánchez visitó planta de UPM, que solicitó ampliar su producción por 1,5 millones de toneladas al año
El Deber
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Justicia de Bolivia resolvió que Tatiana Marset vuelva a la cárcel; la audiencia fue desde la clínica donde está internada

Dejá tu comentario