Plan Veredas de Montevideo comienza en noviembre: qué deben hacer los vecinos para arreglar su tramo o pagarle a la Intendencia

El director de Espacios Públicos de la Intendencia de Montevideo Marcelo Roux anunció este miércoles que en noviembre comienzan las obras del llamado Plan Veredas, que se propone construir veredas donde no hay o reparar las que están rotas o sin baldosas.

El plan, dijo el jerarca, tiene tres partes: las construcción de veredas en asentamientos, la reparación en avenidas centrales de la capital y las obras en los barrios en general.

En los lugares donde no hay vereda y es necesario hacerla desde cero, la obra y el costo corre por cuenta de la Intendencia y los vecinos no tienen que hacer ni pagar nada.

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Pero en los barrios donde se requiere una reparación de la vereda existente, la obra la debe hacer y pagar el vecino en el tramo que le corresponde frente a su vivienda. Si no lo hace la Intendencia realizará la reparación y le cobrará el costo al vecino en cuotas, junto con la Contribución Inmobiliaria, en un plazo de hasta 10 años.

Qué hacer

El director de Espacios Públicos explicó que tras un relevamiento padrón por padrón, los vecinos que deban reparar su tramo de vereda serán contactados por la Intendencia, informándole los metros cuadrados que debe arreglar.

Esto excluye los daños provocados por las raíces de los árboles, por ejemplo. En esos casos la obra y el costo corre por cuenta de la Intendencia.

El vecino contactado por la comuna para que arregle su vereda tendrá 10 días para ir al Municipio de su zona y coordinar la reparación.

Si el vecino va al Municipio y manifiesta su voluntad de arreglar la vereda, tendrá 45 días para iniciar las obras.

Si pasan los 10 días y el vecino no va al Municipio, entonces la Intendencia hará la reparación y le cobrará el costo al vecino en cuotas, con la Contribución Inmobiliaria. Rpux aseguró este miércoles en el programa Arriba Gente de Canal 10 que la persona podrá elegir la cantidad de cuotas en las que quiere pagar la obra.

Según el jerarca de la Intendencia, el metro cuadrado de vereda reparada cuesta unos 4.000 pesos.

En cuanto al material a utilizar, dijo que por lo general se deberán utilizar las clásicas baldosas de nueve cuadrados que miden 20 centímetros por lado.

Por dónde empiezan

El director de la Intendencia dijo que las obras del Plan Veredas comenzarán en la calle Grecia del Cerro, en la calle Ángel Salvo de Paso Molino, y en Minas, desde La Paz hasta Rodó.

En esas zonas y en las que le sigan, la Intendencia se comunicará con los vecinos cuando les corresponda arreglar su tramo de vereda. Se le informará la cantidad de metros cuadrados que debería reparar y los plazos que tiene para ir al Municipio y luego, si decide hacerlo, comenzar la obra.