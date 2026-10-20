RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Le robaron la camioneta, la vio por redes sociales y luego de concretar un encuentro con el vendedor alertó a la Policía

El detenido, de iniciales D.A.G.R., de 30 años, fue condenado a 15 meses de libertad a prueba por los delitos de receptación, circulación de moneda falsificada y uso de certificado falso.

jefatura-policia-canelones

El dueño de una camioneta que había sido robada identificó el vehículo a la venta en redes sociales, acordó un encuentro con el vendedor, denunció el caso a la Policía y terminó con la condena del vendedor por receptación.

La camioneta Fiat Fiorino había sido hurtada el 24 de agosto. El propietario del vehículo lo identificó a la venta a través de una publicación en Marketplace de Facebook y coordinó un encuentro con el vendedor en la ciudad de Las Piedras para concretar una posible compra.

Mientras tanto, alertó del hecho a la Policía de Canelones. Entonces, personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional I logró ubicar a la camioneta en el estacionamiento del Club Juventud, en Francisco Arnal de Artigas y Blandengues.

incautaron una camioneta con matricula argentina que circulaba sobre las dunas en manantiales
Seguí leyendo

Incautaron una camioneta con matrícula argentina que circulaba sobre las dunas en Manantiales

Los investigadores determinaron que se trataba del vehículo robado y detuvieron al conductor, que tenía antecedentes penales por receptación. La Policía le incautó dinero y documentos falsos.

El detenido, de iniciales D.A.G.R., de 30 años, fue condenado a 15 meses de libertad a prueba por los delitos de receptación, circulación de moneda falsificada y uso de certificado falso.

Temas de la nota

Lo más visto

video
SIMULABAN SER MARCA LATTAFA

Incautaron más de 27.600 perfumes falsificados por más de 33,5 millones de pesos en un contenedor en el puerto
EMPRESARIALES

Sayago tiene un nuevo Géant: más espacios, servicios y opciones de compra
"Tiro solo una pequeña idea"

"Uruguay tiene una enorme oportunidad de canalizar este ahorro nacional en obras de infraestructura soberana", dijo Sánchez
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Sol toda la semana", pero desde el viernes "tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes", anunció Nubel Cisneros
seis años en inisa

Quíntuple homicidio en El Monarca: un adolescente fue condenado a seis años por los cinco asesinatos

Te puede interesar

Condenadas las brasileñas detenidas en el Aeropuerto de Carrasco con más de 11 kilos de cocaína en sus equipajes
TRAS CONDENA SERÁN EXPULSADAS

Condenadas las brasileñas detenidas en el Aeropuerto de Carrasco con más de 11 kilos de cocaína en sus equipajes
Alejandro Sánchez visitó planta de UPM, que solicitó ampliar su producción por 1,5 millones de toneladas al año video
RÍO NEGRO

Alejandro Sánchez visitó planta de UPM, que solicitó ampliar su producción por 1,5 millones de toneladas al año
El Deber
SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Justicia de Bolivia resolvió que Tatiana Marset vuelva a la cárcel; la audiencia fue desde la clínica donde está internada

Dejá tu comentario