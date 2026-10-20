Le robaron la camioneta, la vio por redes sociales y luego de concretar un encuentro con el vendedor alertó a la Policía

El dueño de una camioneta que había sido robada identificó el vehículo a la venta en redes sociales, acordó un encuentro con el vendedor, denunció el caso a la Policía y terminó con la condena del vendedor por receptación.

La camioneta Fiat Fiorino había sido hurtada el 24 de agosto. El propietario del vehículo lo identificó a la venta a través de una publicación en Marketplace de Facebook y coordinó un encuentro con el vendedor en la ciudad de Las Piedras para concretar una posible compra.

Mientras tanto, alertó del hecho a la Policía de Canelones. Entonces, personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional I logró ubicar a la camioneta en el estacionamiento del Club Juventud, en Francisco Arnal de Artigas y Blandengues.

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Los investigadores determinaron que se trataba del vehículo robado y detuvieron al conductor, que tenía antecedentes penales por receptación. La Policía le incautó dinero y documentos falsos.

El detenido, de iniciales D.A.G.R., de 30 años, fue condenado a 15 meses de libertad a prueba por los delitos de receptación, circulación de moneda falsificada y uso de certificado falso.