Un joven de 20 años fue asesinado de varios disparos en Barros Blancos

Un joven de 20 años fue asesinado en la tarde de este jueves en 19 de Abril y 19 de Junio, en Barros Blancos, Canelones.

La Policía recibió una comunicación por disparos de arma de fuego en la zona y, una vez en el lugar, constató la presencia de un hombre tendido en el patio de una vivienda, con abundante sangrado y varios impactos.

Información primaria indica que el joven habría sido perseguido por ocupantes de una moto y al llegar a dicha intersección le dispararon.

Seguí leyendo Decano de la Facultad de Medicina sobre joven apuñalada: "Está en una mezcla de conmoción por el shock emocional"

Una unidad de emergencia móvil constató el fallecimiento del joven sobre la hora 17.45.

En la escena los efectivos encontraron varias vainas y daños compatibles con impactos de arma de fuego en una pared de la casa.

No existen cámaras del Ministerio del Interior en ese punto.

En la escena trabajó personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios.