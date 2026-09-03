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19 de Abril y 19 de Junio

Un joven de 20 años fue asesinado de varios disparos en Barros Blancos

La Policía encontró en la escena varias vainas y daños compatibles con impactos de arma de fuego en una pared de la vivienda donde fue encontrado el joven.

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Un joven de 20 años fue asesinado en la tarde de este jueves en 19 de Abril y 19 de Junio, en Barros Blancos, Canelones.

La Policía recibió una comunicación por disparos de arma de fuego en la zona y, una vez en el lugar, constató la presencia de un hombre tendido en el patio de una vivienda, con abundante sangrado y varios impactos.

Información primaria indica que el joven habría sido perseguido por ocupantes de una moto y al llegar a dicha intersección le dispararon.

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Una unidad de emergencia móvil constató el fallecimiento del joven sobre la hora 17.45.

En la escena los efectivos encontraron varias vainas y daños compatibles con impactos de arma de fuego en una pared de la casa.

No existen cámaras del Ministerio del Interior en ese punto.

En la escena trabajó personal de Policía Científica y del Departamento de Homicidios.

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