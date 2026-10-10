Detenido en Italia por droga dijo que recibía órdenes de un teléfono que le dieron en Uruguay: su declaración ante la Justicia

El uruguayo de 32 años que fue detenido en Génova dijo ante la Justicia italiana que recibió órdenes de alguien llamado Andrés, que fue asesinado, por lo que se presume que se trata de Migales, el narco uruguayo asesinado en Buenos Aires, según la resolución de imputación en Italia, a la que accedió Subrayado.

“Me considero responsable; pero la droga no es mía. Me encontraba con los otros. Tenía un teléfono en el que recibía llamadas; solo tenía que fijarme de que la gente sacara las cosas del contenedor y nada más. Me llamaban y me decían que unas personas me iban a pasar a buscar en auto y me iban a llevar al puerto, donde solo tenía que ver que las personas sacaran las cosas del contenedor”, declaró Eros Nicola Castellán Airaldo ante la Justicia italiana.

Además, dijo que tenía previsto volver a Uruguay este domingo 11 de octubre, y que el teléfono que utilizaba se lo entregaron en el país una semana antes de viajar a Italia, que fue el 23 de setiembre. “Me dieron el teléfono, y con la persona con la que hablaba por teléfono hablaba en español; el teléfono me lo dio una persona que había conocido en la cárcel, que se llama Andrés, pero que fue asesinado hace unos 5 días. Andrés estaba en Argentina”, sostuvo. Presumen que era el narco Andrés Migales, integrante de Los Puglia y asesinado en Buenos Aires.

También dijo que el pago de 10 mil dólares que le prometieron por “este trabajo” no le llegó y contó cómo fue el vínculo con los italianos implicados, aunque aseguró que no conocía a los tres detenidos: “El día en que después me arrestaron, pasó a buscarme un muchacho italiano, que sin embargo no es el que estaba en el contenedor. Me pasó a buscar en un Peugeot. Me llevó hasta el contenedor. Iba en el auto con otras tres personas, pero no sé quiénes son los otros arrestados ni si son los mismos que iban en el auto. Iba sentado atrás. Cuando vinieron a buscarme al hotel vinieron con un Peugeot, pero después me subí a una Ford Raptor”.

“Al llegar al contenedor, me subí al contenedor. El otro muchacho tenía un taladro y una llave, y a las 11 el muchacho empezó a desarmar. Yo solo miré, nunca ayudé a nadie a descargar. No conozco a nadie; no sé nada, solo miraba”, concluyen sus palabras en la resolución.

EL CASO

Eros Nicola Castellan Auraldo tiene 32 años y fue detenido en Italia por un cargamento de droga de 128 kilos de cocaína, en 119 bloques.

Estaba operando en el contenedor en el que estaba la droga, junto a tres italianos, cuando la Policía llegó para inspeccionar, por actitudes sospechosas. La droga estaba en un contenedor proveniente de Ecuador, en el que previamente había un cargamento de limones, y estaba siendo descargada en el puerto de Pra, en Génova, señala el diario Génova24.

La detención se produjo el 6 de octubre. En las últimas horas, la Justicia italiana determinó que aguarden en prisión la investigación por la operación internacional de tráfico de drogas, informó Génova Today.

Hace menos de dos meses, Castellán Airaldo protagonizó un hecho de violencia en Montevideo. El 16 de agosto sobre las 20:00 horas recibió ocho impactos de bala en la espalda y el hombro. Estaba en un auto Volkswagen ID3. Iba por Francisco Etchegoyen y Patricios, en el barrio Ituzaingó, cuando fue atacado a tiros de al menos 15 disparos con un arma automática de grueso calibre. Esa noche, una de las balas impactó en un vidrio del Liceo 13.