El cantante, compositor y productor argentino Abel Pintos visitó este miércoles el barrio Santa Eugenia, donde trabaja la organización Cireneos que lidera el sacerdote Andrés “Gordo” Verde.

El artista argentino destacó la importancia de conocer el proyecto y estar con la gente. "La realidad es que no hay nada como conocer las cosas, vivirlas en carne propia", aseguró.

Valoró el hecho de escuchar y compartir su tiempo con los vecinos del barrio, porque "no hay otra manera más cabal de poder entender la realidad".

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Abel Pintos participa de la cena de socios de la organización. Habló de acompañar y ayudar, el hecho de conocer y estar en el lugar para entender y para ser parte real. Mencionó la necesidad de ser solidario y del gesto de la presencia que trasciende lo material.

Destacó el hecho de que ahora todos los uruguayos pueden ser parte de Cireneos, que podrá tener socios mensuales.

Vecinos del barrio Santa Eugenia dieron su testimonio y contaron el significado de la visita de Abel Pintos. La emoción de grandes y chicos por la presencia del artista, que le entregaron una carta y dibujos.

Para colaborar con Cireneos:

Ingresando a cireneos.org se realiza un aporte mensual a través de Mercado Pago.

Enviando la palabra RANCHO al 13200 por SMS de Antel, se podrá colaborar con 200 pesos mensuales.