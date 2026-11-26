El delincuente requerido por homicidio durante los disturbios en el clásico jugado en el Campeón del Siglo.

El delincuente tenía 33 años, y el 12 de agosto mató a una joven de 24 años en Piedras Blancas mientras iba de camino a la parada del ómnibus con su padre.

Pocos días después de ese homicidio, se jugó el partido clásico en el estadio Campeón del Siglo, donde participó de los disturbios y disparó una caja de bengala hacia los policías (foto).

El Departamento de Homicidios lo identificó como presunto autor del crimen de la joven y, además, la Policía lo había identificado como participe de los disturbios de la barra de Peñarol, donde quedó registrado en las imágenes del dron policial.

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Persecución, accidente y muerte

Tras permanecer prófugo, este miércoles fue visto en una moto por policías del equipo PUMA próximo al barrio 40 Semanas, y lo persiguieron.

Logró escapar y se les perdió de vista, pero al llegar a Instrucciones y Máximo Santos, en el barrio Lavalleja, chocó con un auto particular, que también manejaba un policía.

Los policías que lo habían perseguido supieron luego que el motociclista se había accidentado y acudieron al lugar.

Tras el impacto del choque quedó en estado grave y fue trasladado a una mutualista, donde falleció. Además de estar requerido por haber matado a la joven, e identificado por disparar a policías con una caja de bengalas, tenía cuatro antecedentes penales, el último del año 2019 por tráfico y posesión de drogas.

Por el homicidio de la joven ya hay un hombre de 27 años en prisión.