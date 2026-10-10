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Uruguayo de 32 años fue detenido por vínculo con un cargamento de 128 kilos de cocaína en Italia

El cargamento está valuado en 70 millones de euros, según la Guardia di Fianza, que encabezó el procedimiento.

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Un uruguayo fue detenido en Italia por un cargamento de droga de 128 kilos de cocaína, en 119 bloques, informaron medios de ese país.

El hombre se llama Eros Nicola Castellan Airaldo, tiene 32 años y estaba operando en el contenedor en el que estaba la droga, junto a tres italianos, cuando la Policía llegó para inspeccionar, por actitudes sospechosas. La droga estaba en un contenedor proveniente de Ecuador, en el que previamente había un cargamento de limones, y estaba siendo descargada en el puerto de Pra, en Génova, señala el diario Génova24.

La detención se produjo el 6 de octubre. En las últimas horas, la Justicia italiana determinó que aguarden en prisión la investigación por la operación internacional de tráfico de drogas, informó Génova Today.

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Los otros detenidos son italianos de 39, 33 y 54 años. En la casa de uno de esos hombres, la Policía encontró una hoja con anotaciones sobre cargamentos provenientes desde Guayaquil, Ecuador.

El uruguayo aceptó su responsabilidad, pero declaró que la droga no era suya y que lo habían enviado para controlar el retiro de la mercadería del contenedor, que las instrucciones se las dieron por teléfono desde Uruguay y que por eso le pagarían 10 mil dólares, informó Génova Today, sobre lo que ocurrió a nivel judicial.

El cargamento está valuado en 70 millones de euros, según la Guardia di Fianza, que encabezó el procedimiento.

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