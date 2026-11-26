La Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) resolvió este jueves en asamblea aceptar la propuesta de la Intendencia de Montevideo (IMM) de instalar mesas de trabajo, tal como se planteó en un ámbito de negociación el martes pasado.

En una asamblea de dos horas y media, el sindicato analizó la situación actual de los trabajadores del sector de limpieza y las propuestas de la Dirección de Desarrollo Ambiental de la IMM.

La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, dijo a Subrayado que se trabajará con la comuna desde este viernes en el plan de limpieza para las fiestas de fin de año, año nuevo y reyes. Indicó que desde el gobierno de Cosse, los trabajadores y las autoridades realizar una coordinación conjunta de ese operativo. Por ejemplo, en los operativos de limpieza del 25 y el 1º, los empleados se anotan voluntariamente y trabajan esos días de feriados pagos.

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Además, los trabajadores reclaman que se les informe anticipadamente sobre el avance de la entrega de los contenedores intradomiciliarios e intraprediales. Desde el sindicato, exigen que la entrega de los contenedores que se haga con funcionarios municipales. "Si no hay mano de obra municipal para poder cubrir, que se cese" la entrega, afirmó. Tejera se refirió al compromiso del ingreso de 70 personas para la división limpieza y que la entrega esté condicionada a tener una mayor dotación en el sector.

Con respecto a los camiones recolectores, Tejera indicó que es un reclamo histórico del sindicato para llevar adelante la tarea en condiciones y destacó que representantes gremiales hayan sido parte de la comisión que participó en el proceso de compra, y a sugerencia del sindicato se cambió el tipo de vehículos adquiridos.

Los servicios en limpieza se restablecieron desde la 2 de la tarde de este jueves. "No hay ningún tipo de conflicto, simplemente un sector no está haciendo horas extras", enfatizó.

Sobre la denuncia de persecución sindical, Tejera repasó que fue presentada ante la Inspección General del Trabajo sobre 11 casos de delegados de mantenimiento de limpieza, en fúnebre y necrópolis. "Las direcciones de los servicios tuvieron actitudes que son persecución sindical, nosotros se lo manifestamos a la intendencia en varios ámbitos bipartitos, no tuvimos respuesta, y por eso, fue que tuvimos que terminar en la Inspección General del Trabajo", indicó Tejera. Además, se presentó un amparo por un traslado considerado arbitrario.

El director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Leonardo Herou, valoró que los trabajadores hayan aceptado las mesas de trabajo propuestas y aseguró que podrá desarrollar la transformación de la limpieza.

Esta es la resolución aprobada por la asamblea de Adeom: