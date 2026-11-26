Un camión y una camioneta chocaron de frente en ruta 7, cerca del cruce con la 81, y hay una persona fallecida, según información primaria de la Policía Caminera.
Siniestro fatal en ruta 7: hay corte total tras choque de frente entre una camioneta y un camión
La Policía Caminera informó que hay una persona fallecida, según datos primarios del siniestro que ocurrió en el departamento de Canelones.
Por este hecho, la ruta 7, a la altura del kilómetro 70,500 permanece totalmente cortada.
La camioneta era conducida por una mujer de 38 años, quien falleció en el lugar. El camión, por un hombre de 39 años.
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La víctima se dirigía hacia Tala y el camionero en sentido contrario.
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