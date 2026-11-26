Un camión y una camioneta chocaron de frente en ruta 7, cerca del cruce con la 81, y hay una persona fallecida, según información primaria de la Policía Caminera.

Por este hecho, la ruta 7, a la altura del kilómetro 70,500 permanece totalmente cortada.

La camioneta era conducida por una mujer de 38 años, quien falleció en el lugar. El camión, por un hombre de 39 años.

La víctima se dirigía hacia Tala y el camionero en sentido contrario.

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