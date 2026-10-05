Ya habían intentado matar en agosto al narco uruguayo asesinado en Buenos Aires

Carlos Andrés Migales Viera tenía 31 años y su historial delictivo comenzó cuando era menor. En reiteradas ocasiones, la Justicia dispuso que fuera entregado a los mayores responsables luego de haber pasado por varias comisarías.

En 2014, con 20 años, fue enviado a la cárcel por rapiña y, a partir de ahí, sumó antecedentes penales por suministro de drogas y, más tarde, por homicidio.

Migales se movía en el barrio Villa Española , donde terminó integrándose al clan de Los Puglia, pese a que no comparte parentesco con ellos. Sin embargo, pasó a ser una figura relevante dentro de ese grupo criminal, que opera con la venta de drogas. La Policía también lo vincula a otras personas del barrio Marconi.

El asesinato de Migales, dentro de un apartamento en Buenos Aires este domingo, era un desenlace que podía ocurrir, porque desde hacía al menos dos meses lo buscaban para matarlo, según supo Subrayado de fuentes policiales. Uno de esos episodios ocurrió el 1.° de agosto en Villa Colón.

Eran poco más de la una de la mañana del sábado 1.° de agosto cuando su auto fue atacado a tiros. El BMW de Migales circulaba por Santa María y Montalvo. Adentro iba un hombre de 31 años, familiar de Migales y con antecedente por contrabando, y su esposa, una mujer de 30 años.

Esa noche, los delincuentes iban en una camioneta blanca, llevaban sirenas y una matrícula policial apócrifa. Se hicieron pasar por policías y, cuando el conductor aminoró la marcha, lo atacaron a tiros, pensando que quien estaba dentro del auto era su dueño, Andrés Migales. Por eso, el intento de homicidio se frustró.

El familiar de Migales recibió disparos en la espalda, el brazo y la pierna, pero estaba fuera de peligro, al igual que su pareja.

En Argentina, la Policía sigue investigando el crimen de Migales, quien había alquilado el apartamento mediante una plataforma el día anterior. Estaba con su pareja, que resultó ilesa. Dos personas fueron detenidas a un kilómetro de la vivienda. Además, los investigadores incautaron un arma con silenciador y analizan si es el arma homicida.

La Policía Federal investiga el homicidio como un ajuste de cuentas.