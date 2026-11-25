Un incendio causó importantes pérdidas en un conocido restaurante ubicado en la costa de Lagomar.

"Se nos incendió el boliche. Nos llamaron a las cinco de la mañana los vecinos que había una llamarada de fuego y vinimos corriendo. Cuando llegamos nos queríamos morir, era todo fuego. Cuando entramos no lo podíamos creer, estaba todo prendido fuego (...) no quedó nada, todo ceniza", dijo Gastón Debitonto.

La familia afectada necesita la colaboración de todos para salir adelante ya que, al igual que los trabajadores, quedaron sin su sustento. La idea es volver a abrir el restaurante.

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"Hola queridos vecinos, proveedores y clientes, hoy nos despertamos con la peor de las noticias. Nuestro local estaba en llamas. Perdimos todo: heladeras, hornos, freezers, mercadería en general y nuestro tan preciado deck, no nos quedó prácticamente nada", indica el mensaje difundido.

Y agrega: "Les escribimos con la finalidad de pedirles de todo corazón una mano ya sea con algún material, hoy precisamos: chapa, pintura, materiales de construcción, cualquier utensilio de cocina, fritadores, cocina o lo que puedan para poder empezar a levantar una cocina desde abajo y volver con el delivery...".

En el mes de febrero cumplían 9 años.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través del 093906489 o por OCA BLUE 2886696 a nombre de Gastón Debitonto.