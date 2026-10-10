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NARCOTRÁFICO

El perfil del uruguayo detenido en Italia por cargamento de droga: en agosto recibió ocho disparos

El ahora detenido en Italia estaba vinculado al tráfico de drogas y tenía tres antecedentes penales en Uruguay, el último de 2021.

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El uruguayo Eros Nicola Castellán Airaldo tiene 32 años y el martes de noche fue detenido por la Policía italiana cuando junto a otras tres personas sacaba 119 ladrillos de un contenedor frente al puerto de Pra', en Génova.

Pero, hace menos de dos meses, Castellán Airaldo protagonizó un hecho de violencia en Montevideo. El 16 de agosto sobre las 20:00 horas recibió ocho impactos de bala en la espalda y el hombro. Estaba en un auto Volkswagen ID3. Iba por Francisco Etchegoyen y Patricios, en el barrio Ituzaingó, cuando fue atacado a tiros de al menos 15 disparos con un arma automática de grueso calibre. Esa noche, una de las balas impactó en un vidrio del Liceo 13.

Estando herido manejó hasta la casa de un familiar en Carreras Nacionales y Luis Galvani, a tres minutos de distancia en auto, donde pidió asistencia. Su auto tenía 15 impactos de bala.

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Su familiar le explicó esa noche a los investigadores que lo había visto poco antes de ser atacado a tiros y que Castellán se dedicaba al alquiler de casas. Sin embargo, el ahora detenido en Italia estaba vinculado al tráfico de drogas y, de hecho, tenía tres antecedentes penales en Uruguay, el último del año 2021 por estupefacientes, pero también por tráfico interno de armas y varias indagatorias por hurto y rapiña.

Según supo Subrayado, la Policía uruguaya no lo vincula con ningún grupo ni organización criminal en específico, pero sí sabe que es cercano a la barra de Alan Lorenzo, de Nacional.

Lorenzo estuvo involucrado en el intento de robo a un banco en Argentina, por lo que fue detenido en Colón, en Montevideo, y en 2019 fue detenido en Flores y estuvo preso por intentar asaltar un camión paraguayo que transportaba cocaína.

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