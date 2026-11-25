Una colombiana de 25 años fue condenada por asociación para delinquir y usura agravada en el marco de la investigación por el otorgamiento de préstamos gota a gota en Tacuarembó. La operación Arepa suma once colombianos condenados.

En las últimas horas, la Brigada de Investigaciones de la comisaría 3ª de Tacuarembó detuvo a la mujer que estaba entre las 15 personas que tenían requisitoria judicial pendiente, con apoyo de otras unidades de la Jefatura de Tacuarembó y Durazno.

La Justicia de Paso de los Toros dispuso la condena de M.C.A.O., de 25 años, por un delito de asociación para delinquir, con un delito continuado de usura agravada a una pena de 15 meses de libertad a prueba. Deberá fijar domicilio, presentarse en la comisaría, realizar 80 horas de servicios comunitarios durante los diez primeros meses de la condena, y cumplir con arresto domiciliario nocturno de 22 a 7 horas durante los tres primeros meses.