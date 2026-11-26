La ministra de Salud Cristina Lustemberg anunció que a partir del 1 de diciembre se abre la vacunación gratuita contra el meningococo para adolescentes de 16, 17 y 18 años.

Hasta el momento la vacuna se daba gratis a niños y adolescentes de 2 a 15 años. Faltaba incluir a los adolescentes de hasta 18 años.

En este sentido la ministra pidió que aprovechen para vacunarse ahora porque “es una campaña que va a finalizar”.

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“A vacunarse en diciembre porque el algún momento vamos a cerrar la oportunidad de vacunarse de forma gratuita”, insistió la ministra en conferencia de prensa.

También aclaró que la vacuna contra el meningococo seguirá siendo gratuita en un esquema que comienza con los lactantes de 2 meses, sigue con otra dosis al cumplir 4 meses, un año y 15 meses. Luego hay otra dosis gratis a los niños de 11 años. Esto se incorporó al esquema de vacunación en el 2025.

Luego, a mitad de 2026, cuando se registró un aumento inusual de casos de meningococo, el MSP comenzó a abrir por edades la vacunación gratuita, hasta alcanzar en diciembre a todos los niños y adolescentes, entre 2 y 18 años.