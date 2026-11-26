El delincuente subió a un ómnibus de Copsa en el kilómetro 20 de la ruta 8, a la altura de Villa García. Eran las dos de la tarde del pasado jueves y el ómnibus iba con pasajeros.

Luego de subir, le preguntó al chofer cuánto salía el boleto, el trabajador le preguntó a dónde iba y el delincuente le respondió “hagámosla corta”, y le mostró un cuchillo que tenía en la cintura.

El chofer, de 28 años, comenzó a poner todo el dinero de la recaudación en una bolsa blanca que tenía el rapiñero, se bajó y se fue con casi 4.000 pesos.

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La denuncia recayó en los investigadores de Bus Seguro, de la zona operacional III que finalmente lograron identificar y dar con el delincuentes.

Es un hombre de 34 años que tiene 10 antecedentes penales, el último del año 2019 por siete rapiñas.

Fue condenado nuevamente por dos delitos de rapiña y recibió una condena de cuatro años y medio de prisión.